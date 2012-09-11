Поправки по прибрежке согласовали в министерствах

Министерство экономического развития проинформировало главу государства о ходе подготовки официального отзыва Правительства РФ на законопроект, направленный на устранение правовых пробелов в части прибрежного рыболовства.

«По мнению Минэкономразвития России, принятие законопроекта позволит повысить долю отечественной рыбной продукции на внутреннем рынке, будет способствовать развитию экономики и решению социальных проблем обеспечения занятости населения, увеличению поступлений налогов и иных обязательных платежей в бюджеты прибрежных регионов Российской Федерации», – указано в письме к главе государства.

В проекте официального отзыва отмечается, что рассматриваемым законопроектом предлагается усовершенствовать законодательство в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

В то же время авторы отзыва говорят о том, что поправки необходимо скорректировать в соответствии со ст. 1 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Данная статья предусматривает, что уловы водных биоресурсов являются одной из разновидностей непереработанной пищевой продукции животного происхождения, а переработка (обработка) представляет собой тепловую обработку, за исключением замораживания и охлаждения, а также копчение, консервирование, созревание, сквашивание, посол, сушку, вяление, маринование, концентрирование, экструзию или сочетание этих процессов.

Законопроект предлагается доработать в части исключения дублирующих положений, а также привести его в соответствие с терминологией технического регламента, в том числе уточнить, какие именно виды производственных процессов допускаются при прибрежном рыболовстве.

Отметим, что сами рыбопромышленники неоднократно обращали внимание властей на ущерб, который способны нанести экономике недостатки законодательства в части прибрежного рыболовства. В частности, в Ассоциации добытчиков минтая, активно продвигающей системные и логически поправки в этой сфере, указывали на то, что нынешнее понятие прибрежки не учитывает структуру отечественного рыбопромыслового флота, географические условия дальневосточных районов промысла и другие моменты, пишет РИА Fishnews.ru.

«Золотой Рог».