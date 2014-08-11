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Предпринимателей ДФО ждут на "Территории бизнеса – Территории жизни"
В рамках форума состоится подведение итогов Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех"
26 августа во Владивостоке пройдет крупное событие для предпринимателей Дальневосточного региона – Форум "Территория бизнеса - Территория жизни". На мероприятие соберутся около 300 участников - бизнесмены, банкиры, главы муниципалитетов и лидеры общественного мнения.
Деловые мастер-классы от успешных российских предпринимателей, живой и честный диалог с властью, налаживание полезных деловых контактов – такую насыщенную программу обещают деловому сообществу организаторы форума. Участие в мероприятии – бесплатное.
В ходе первой сессии "Территория бизнеса – территория жизни" участниками будут подняты вопросы развития территорий через предпринимательство, изменения налогового законодательства, презентованы успешные практики развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях. Спикеры сессии – представители федеральной и региональной власти - откровенно ответят на самые острые и актуальные вопросы предпринимателей из зала.
Кроме того, в рамках форума состоится подведение итогов Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех" - определение лучших предпринимателей ДФО в ряде номинаций. Также будут определены и награждены победители конкурса лучших муниципальных практик – муниципальные образования, которые продемонстрировали наиболее успешный опыт в поддержке малого бизнеса.
За четыре неполных года существования премии "Бизнес-Успех", региональные этапы прошли в 29 регионах России. Участниками премии стали более 15 тыс. предпринимателей, из которых более 250 предпринимателей вышли победителями.
"Бизнес-Успех" - это особая премия для предпринимателей, которым мы предоставляем информационный и социальный лифт, а также инструментарий для ускоренного развития. Кроме того, мы помогаем территориям, муниципальным образованиям реализовывать у себя лучшие кейсы, способствующие росту малого и среднего бизнеса. Каждый предприниматель, решивший принять участие в премии "Бизнес-Успех", получит уникальный личный и предпринимательский опыт" - говорит президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр БРЕЧАЛОВ.
Главный приз в каждой номинации – золотой домкрат. В призовом фонде – бесплатное обучение для акселерации бизнеса, мощная рекламная и PR-поддержка, ценные награды и денежные сертификаты от партнёров премии, поездки на международные профессиональные выставки. Лучшему муниципальному образованию по итогам федерального этапа премии будет вручен 1 млн рублей на создание бренда города, который по мнению организаторов форума, позволит повысить привлекательность территории для бизнеса.
Организаторы форума – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" и Агентство стратегических инициатив при поддержке Минэкономразвития России. Соорганизатор – МСП Банк. С более подробной программой мероприятия Вы можете ознакомиться на сайте: www.opora-forum.ru
Елена ЛЕНСКАЯ. ZRPRESS.RU, Владивосток
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