Корейский бизнес добрался до Урала

В Екатеринбурге состоялась 9-я Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2018

В Пресс-центре ИННОПРОМ (МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО») прошла открывающая пресс-конференция 9-й Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ-2018 с участием заместителя министра промышленности и торговли РФ Георгия Каламанова, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, председателя правления Yaskawa Corp Дзюндзи Цуда, главного исполнительного директора Kuka Robotics Стефана Лампа, исполнительного директора и главного технического советника робототехнического дивизиона FANUC Шинсуке Сакакибара, президента Kорейской ассоциации международной торговли (KITA) Ким Ён Джу и директора деловой программы ИННОПРОМ Антона Атрашкина, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что доволен темпами развития ИННОПРОМ, и поделился планами по проведению юбилейной выставки в 2019 году:

«Практика показывает, что сотрудничество с иностранными государствами при проведении ИННОПРОМ дает ощутимые результаты. Так, после выставки, прошедшей в 2015 году в партнерстве с Китаем, и после Российско-китайского ЭКСПО 2016 года зафиксированы следующие показатели: по итогам 2017 года оборот торговли Свердловской области с КНР вырос с отметки в $726 млн на 83% и достиг уровня более $1,3 млрд. При этом экспорт вырос более, чем в 3,3 раза, импорт увеличился на треть. Как вы видите, выставка развивается. Уже в следующем году мы будем всю деловую часть проводить не в павильоне, а уже в отдельно стоящем конгресс-холле, который будет сдан уже зимой 2018 года и к следующему году будет готов к приему гостей и участников ИННОПРОМ-2019».

На пресс-конференции заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов отметил особый процесс подготовки выставки по заявочной кампании ЭКСПО-2025 и оценил влияние ИННОПРОМ на отрасли промышленности за все 9 лет проведения выставки. По его словам, выставка ИННОПРОМ стала одной из основных площадок для диалога между российскими и зарубежными компаниями:

«Это, конечно же, влияет на развитие промышленных отраслей в целом в России, потому что без диалога между компаниями по самым актуальным вопросам повестки дня невозможно развитие в целом».

Главная тема ИННОПРОМ-2018: «Цифровое производство». Ключевые разделы выставки: ИННОПРОМ.МЕТАЛЛОБРАБОТКА, «Индустриальная автоматизация», «Машиностроение и производство компонентов», «Технологии для энергетики».

Выставка ИННОПРОМ-2018 представлена порядка 600 компаниями из более 20 стран, которые привезут на выставку новейшие разработки в своих отраслях. Участниками станут Беларусь, Венгрия, Великобритания, Германия, Дания, Индия, Иран, Италия, Китай, Республика Корея, Лихтенштейн, ОАЭ, Россия, Словакия, Турция, Франция, Финляндия, Швейцария, Швеция, Чехия, ЮАР, Япония.

Основными мероприятиями деловой программы, по словам участников встречи, станут Главная стратегическая сессия «Люди/машины/софт: эффективность взаимодействия», Российско-корейский промышленный форум «Российско-корейское сотрудничество в эпоху «Четвертой промышленной революции», Международный форум развития промышленного экспорта IndEx Forum, Форум производителей компонентов, специализированная выставка ИННОПРОМ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА, а также пленарные сессии 6 тематических треков и 3 международных форумов. В том числе, экспозиция «Аддитивные технологии», на которой участники рынка аддитивного производства из России, производители оборудования, непосредственно аддитивных машин, принтеров и порошков продемонстрируют перспективные технологические решения для передовой промышленности в области аддитивного производства.

На 9-ой Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ-2018 почти 2/3 экспонентов - иностранные компании. Ожидается, что за 4 дня выставку посетят около 50 000 посетителей, из которых более 60% - топ-менеджеры компаний и руководители, принимающие решения по закупкам. Кроме того, в выставке и деловой программе примут участие представители международных ассоциаций, таких как Международная Федерация робототехники (IFR), Союз машиностроителей Германии (VDMA), Корейская ассоциация развития торговли (KOTRA), Корейская ассоциация машиностроения (Korea Association of Machinery Industry), Корейская международная торговая ассоциация (KITA), Корейская ассоциация робототехники (KAR), Korea Institute of Robot Industry Advancement (KIRIA), Швейцарское объединение машиностроительной, электротехнической и металлургической промышленности «Свиссмем», Китайская ассоциация промышленной робототехники (CRIA) и Федерация машиностроения Китая (CMIF).

На ИННОПРОМ-2018 национальные стенды представят такие страны как Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Чехия, Словакия, Швейцария и Япония. Самая масштабная национальная экспозиция страны-партнера ИННОПРОМ-2018 Республики Корея развернется в Павильоне №1. Стенды 105 ведущих корейских предприятий занимают более 3000 кв. м. Участники – лидеры машиностроительной промышленности, робототехники, автомобилестроения, энергетики, промышленного оборудования, металлообработки, потребительских товаров: Doosan Infracore, PT Coupling, Hyundai Motors, IRROBOT, TagTec, Jungwoo Motor, Yongsung Electric и многие другие. В состав делегации Республики Кореи на ИННОПРОМ-2018 вошли порядка 400 представителей бизнеса и власти.

После открывающей пресс-конференции заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым осмотрели экспозицию ИННОПРОМ, на стендах которой заканчиваются последние приготовления к открытию выставки.

Торжественная церемония открытия Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 состоится 8 июля в 19:00 в Киноконцертном театре «Космос». На мероприятие приглашены около 2000 зрителей, которым представится возможность увидеть яркое мультимедийное шоу, раскрывающее главную тему 2018 года – «Цифровое производство». Страна-партнер Республика Корея представит современную традиционную музыку о своей культуре.

ИННОПРОМ-2018 откроет свои двери завтра, 9 июля, и продлится до 12 июля. Выставка поможет выявить тренды индустриального развития России и других стран мира, продемонстрировать новейшие технологии от российских и зарубежных производителей, а также станет самой представительной национальной площадкой для b2b-общения с иностранными партнерами.