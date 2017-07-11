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"РАО ЭС Востока" отодвинули от рубильника
От наследия Анатолия Чубайса осталось только громкое название
От холдинга «РАО Энергетические системы Востока», управлявшего дальневосточной энергетикой с 2008 года после ликвидации РАО «ЕЭС Востока» Анатолия ЧУБАЙСА, осталось лишь громкое название. Как стало известно деловой газете «Золотой Рог», акционеры «РАО ЭС Востока» на годовом собрании одобрили изменение формы собственности компании (она больше не будет публичной) и проведение делистинга обыкновенных и привилегированных акций компании на Московской бирже.
Напомним, что решение о существенном сокращении функционала «РАО ЭС Востока» было принято его материнской компанией ПАО «РусГидро» еще в прошлом году на фоне громадной долговой нагрузки холдинга в размере 100 млрд рублей.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: «РАО Энергетические системы Востока» - крупнейший поставщик электрической и тепловой энергии на Дальнем Востоке. Холдинг создан 1 июля 2008 года для управления энергетическими компаниями, осуществляющими деятельность в Объединенной энергосистеме Востока (Приморский и Хабаровский края, Амурская область, Еврейская АО и юг Якутии), а также в шести изолированных энергосистемах. В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК), ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», а также ПАО «Передвижная энергетика» (Москва). На 1 января 2017 года установленная электрическая мощность объектов генерации холдинга составляла 9 тыс. 023 МВт. Компании холдинга обслуживали более 73 тыс. юридических лиц и более 2,1 млн физических лиц. В настоящее время группа «РусГидро» консолидировала 99,98% уставного капитала «РАО ЭС Востока».
Основным видом деятельности «РАО ЭС Востока» до конца 2015 года являлось управление холдинг-компаниями. 26 декабря 2015 года налоговым органом внесена запись в ЕГРЮЛ в отношении ПАО «РАО ЭС Востока», касающаяся изменения основного кода ОКВЭД. Таким образом, с 26 декабря 2015 года основным видом деятельности является «производство, передача и распределение электроэнергии».
«В конце отчетного (2016-го. – газета «Золотой Рог») года начался процесс интеграции ПАО «РАО ЭС Востока» с ПАО «РусГидро», которая позволит сократить издержки обеих компаний, а также призвана повысить качество управления, прозрачность финансовой и хозяйственной деятельности, что в конечном счете приведет к повышению доверия инвесторов и потребителей. Масштаб и сложность задач, стоящих перед энергетиками на Дальнем Востоке, предопределяют необходимость формирования особой системы управления. Я убежден, что объединенные усилия и устойчивый акцент на эффективности деятельности позволят нам сохранить тренд динамичного развития и выполнить поставленные задачи в национальных интересах России, на благо компании и ее акционеров», - обратился к акционерам «РАО ЭС Востока» Сергей Толстогузов.
В рамках реформирования «РАО ЭС Востока» уже сокращен с девяти до пяти количественный состав совета директоров энергокомпании.
Все члены нового совета представляют ПАО «РусГидро»: это первый заместитель гендиректора Андрей КАЗАЧЕНКОВ, заместитель гендиректора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности Виктор ХМАРИН, заместитель гендиректора по управлению персоналом Байрта ПЕРВЕЕВА, Сергей Толстогузов и директор юридического департамента Дмитрий ПЕРМИНОВ.
Из совета, в частности, выбыли председатель правления, гендиректор ПАО «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ, губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО и сооснователь и бывший совладелец «Вимм-Билль-Данна» Сергей ПЛАСТИНИН. Успешный в прошлом бизнесмен в октябре 2015 года был назначен советником гендиректора «РусГидро» Николая УЛЬГИНОВА, а 1 февраля 2016 года получил назначение на должность первого заместителя гендиректора «РАО ЭС Востока» - директора по операционному управлению. Поговаривают, что в перспективе Пластинин должен был занять место Толстогузова, если бы на вооружение был взят вариант сохранения функционала «РАО ЭС Востока» как самостоятельной единицы. Но в итоге все пошло по другой схеме.
Отметим, что 28 января 2016 года Сергей Толстогузов продал принадлежащие ему обыкновенные акции ПАО «РАО ЭС Востока» в количестве 100 тыс. штук.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Уставный капитал «РАО ЭС Востока» составляет 22 млрд 716 млн 986 тыс. 149 рублей, он разделен на 43 млрд 358 млн 822 тыс. 914 обыкновенных и 2 млрд 75 млн 149 тыс. 384 привилегированные акции номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая.
Акционеры «РАО ЭС Востока» на годовом собрании также приняли решение не выплачивать дивиденды за 2016 год, а чистую прибыль в размере 1,515 млрд рублей направить в фонд накопления. По итогам 2015 года дивиденды не выплачивались в связи с чистым убытком в размере 2,242 млрд рублей. По итогам 2014 года дивиденды также не выплачивались, а чистая прибыль в размере 4,5 млрд рублей была направлена на погашение убытков прошлых лет.
Также акционеры одобрили привлечение беспроцентного займа со стороны материнской компании - ПАО «РусГидро» - на 25,7 млрд рублей на срок до 10 лет. Цель займа - пополнение оборотных средств и финансирование банковских кредитов.
Тем временем стало известно, что ПАО «РусГидро» сменит генерального подрядчика строительства ТЭЦ «Восточная» (ГТУ-ТЭЦ) во Владивостоке.
По словам представителя пресс-службы компании, у нынешнего генподрядчика - АО «Энергоремонт» (зарегистрировано в Комсомольске-на-Амуре) - отсутствует возможность завершить строительство станции и ввести ее в эксплуатацию. В результате «РусГидро» привлекло к работе свою «дочернюю» компанию АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
«Энергоремонт» в настоящее время завершает на объекте ряд работ, после чего до конца 2017 года действие договора с ним будет прекращено.
Пуск ТЭЦ «Восточная» в соответствии с графиком работ намечен на второе полугодие 2018 года. Окончательный объем инвестиций в проект будет определен после утверждения корректировки проектно-сметной документации, которая в настоящее время находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Ранее планировалось, что станция будет пущена до конца 2016 года.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: ГТУ-ТЭЦ строится на площадке Центральной пароводяной бойлерной во Владивостоке. Благодаря размещению новых газотурбинных установок с котлами-утилизаторами и пиковых водогрейных котлов станция «Восточная» станет самостоятельным энергообъектом, снабжающим потребителей тепловой и электрической энергией. Электрическая мощность новой станции составит 139,5 МВт, тепловая - 421 Гкал/ч. Топливом для станции будет служить природный газ. Ввод в эксплуатацию новой ТЭЦ позволит обеспечить около 20% потребности Владивостока в электроэнергии.
Олег КЛИМЕНКО, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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