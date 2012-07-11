БАМ-2 будет высокоокупаемым

Министр развития Дальнего Востока Виктор Ишаев заявил, что строительство новой Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2) на Дальнем Востоке обойдется всего в 400 млрд рублей.

Полпред назвал проект высокоокупаемым на заседании госкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Справка: БАМ-2 — это вторая, северная, ветка великой магистрали. Она увеличит пропускную способность дороги в несколько раз и позволит добраться до ценных месторождений.

«Золотой Рог».