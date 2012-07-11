Китайская золотая лихорадка на Полуденном кончилась

Хабаровские предприниматели получили права на разработку месторождения золота в Облученском районе ЕАО, ранее принадлежавшие китайской компании ГМК «Восточная».

Единственная на территории ЕАО китайская артель по добыче золота ГМК «Восточная» прекратила свою деятельность на ключе Полуденном в Облученском районе. Как сообщает портал Каталог Минералов.ru, зарубежные золотодобытчики лишились лицензии за многочисленные нарушения российского законодательства. Переданные китайской артели месторождения эксплуатировались с грубейшими нарушениями российского законодательства. Среди прочих - хищение золота, применение ртути при обогащении золотоносных грунтов, серьезный экологический ущерб, нанесенный окружающей среде.

Участки Полуденного переданы во временное пользование трем хабаровским предпринимателям. Они выкупили часть оборудования и техники, принадлежавшей китайским старателям. Некоторые рабочие согласились работать на новых хозяев. В планах предпринимателей - добыча 35 килограммов золота уже в этом промывочном сезоне. В будущем объемы должны увеличиться.

Александр НИКОЛАЕВ, "Золотой Рог".