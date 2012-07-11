Газовый гигант построит свой инноград

«Газпром» построит собственный инноград по аналогии со «Сколково». Он будет меньше, а работать в научном центре газового гиганта будут над улучшением технической составляющей в сегменте транспортировки и добычи газа. Главный претендент на место строительства инновационного центра «Газпрома» - подмосковный город Троицк, где уже расположена штаб-квартира "Газпром трансгаза Москва".

Здесь создадут специальные центры, которые займутся инновационными разработками по транспортировке газа и проектами в смежных отраслях. Решение о начале работ, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к инициаторам создания мини-иннограда, скорее «вынужденное»: добывать голубое топливо становится все труднее. Аналитики, опрошенные изданием, предположили, что в научно-техническом плане «Газпром» оставит позади себя даже «Сколково», который пока только в начале своего инновационного пути.

«Золотой Рог».