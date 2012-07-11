ИФНС в суде отбила НДС

Все споры, которые вошли в обзор арбитражной практики за июнь 2012 года, закончились победой инспекторов. Мы не случайно отобрали только отрицательные для налогоплательщиков решения, потому что проигранные дела могут предостеречь организации и предпринимателей от распространенных ошибок. Об этом пишет портал «БухОнлайн.Ru».

1. Надо ли при определении дохода, дающего право на «упрощенку», учитывать сверку взаимных расчетов с контрагентом?

Позиция ИФНС. Компания, перешедшая на упрощенную систему налогобложения, провела сверку взаимных расчетов с контрагентом. В результате сверки дебиторская задолженность контрагента была погашена. Так как доходы за отчетный период, посчитанные с учетом погашенной задолженности, превысили допустимый лимит, организация утратила право на применение УСН.

Позиция налогоплательщика. Организация и ее контрагент выявили сумму взаимной задолженности, но акт взаимозачета не подписали. Это означает, что доходы в виде погашенной дебиторской задолженности документально не подтверждены, и их не следует учитывать при определении дохода, дающего право на применение упрощенной системы.

Решение суда. В оборотно-сальдовых ведомостях по бухгалтерским счетам 60 и 62 отражено, что компания и ее контрагент погасили взаимную задолженность. Несмотря на отсутствие акта взаимозачета, величину погашенного долга необходимо включить в доходы и учесть при решении вопроса о сохранении права на «упрощенку» (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12.05.12 № Ф04-1943/12).

2. Должны ли налоговики самостоятельно выявить и принять вычеты по НДС, если налогоплательщик по ошибке не отразил их в декларации?

Позиция ИФНС. По ошибке организация не приняла к вычету «входной» НДС, а включила его в расходы и отразила в декларации по налогу на прибыль. Обнаружив это при проверке, инспекторы аннулировали расходы, но сумму вычетов не увеличили. Такие действия не противоречат закону, ведь работники ИФНС не должны по собственной инициативе давать вычеты, не задекларированные налогоплательщиком.

Позиция налогоплательщика. У компании есть документы, подтверждающие право на вычет по налогу на добавленную стоимость. И хотя организация не показала вычеты в декларации по НДС, а по ошибке приняла их к расходам, право на вычеты не утеряно. Таким образом, обнаружив ошибку, ревизоры должны были не просто аннулировать расходы, но принять соответствующие суммы к вычетам.

Решение суда. Применение вычетов по НДС - это право налогоплательщика. Чтобы его реализовать, требуется заполнить декларацию по НДС и указать в ней величину вычета. Если компания этого не сделала, она не может претендовать на вычет, даже при наличии всех необходимых документов (постановление ФАС Дальневосточного округа от 21.05.12 № Ф03-1663/12).

3. Обязан ли предприниматель отразить в декларации по УСН доходы от продажи недвижимости?

Позиция ИФНС. В течение двух лет ИП, применяющий упрощенную систему налогообложения, приобрел, а затем продал восемь квартир. Доходы от реализации данных объектов необходимо отразить в декларации по УСН. Раз предприниматель этого не сделал, его необходимо оштрафовать по статье 122 НК РФ за неуплату налога.

Позиция налогоплательщика. Гражданин вправе распоряжаться принадлежащим ему имуществом, в том числе продавать его. Реализация квартир не является предпринимательской деятельностью, потому что направлена на улучшение жилищных условий. Следовательно, ИП не должен включать стоимость квартир в доходы, облагаемые единым «упрощенным» налогом.

Решение суда. Учитывая, что предприниматель не использовал квартиры в личных целях, то есть для проживания родственников, реализацию недвижимости следует рассматривать как продажу товара. В связи с этим выручку по сделкам необходимо включить в доходы и показать в декларации по УСН (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.05.12 № Ф01-1239/12).

4. Нужно ли начислить транспортный налог на автомобиль, который получен при реорганизации, но по-прежнему зарегистрирован на предшественника?

Позиция ИФНС. По итогам реорганизации к компании присоединено юридическое лицо, владевшее транспортными средствами. Согласно передаточному акту, машины перешли в собственность организации-правопреемника, которая поставила их на баланс и стала начислять амортизацию. Однако правопреемник не перерегистрировал автотранспорт в органах Госавтоинспекции. Несмотря на это, новый владелец обязан платить транспортный налог.

Позиция налогоплательщика. Плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства. Об этом сказано в статье 357 НК РФ. Поскольку машины по-прежнему зарегистрированы на компанию-предшественника, организация-правопреемник не должна платить транспортный налог.

Решение суда. Согласно правилам регистрации автотранспортных средств* собственники машин обязаны изменить регистрационные данные в течение пяти суток после возникновения обстоятельств, послуживших причиной такого изменения. Компания-правопреемник не исполнила данной обязанности. Однако это не освобождает ее от уплаты транспортного налога (постановление ФАС Уральского округа от 04.05.12 № Ф09-2951/12).

5. С какого момента отсчитывается трехлетний срок, отведенный для возврата излишне уплаченного налога, если ИФНС не сообщила о переплате?

Позиция ИФНС. Компания имела право на льготу по налогу на имущество, но не воспользовалась своим правом. Затем, спустя несколько лет, организация подала уточненную декларацию по налогу на имущество с уменьшенной величиной налога и заявление о возврате переплаты. Но в связи с тем, что три года с момента подачи первоначальной декларации уже истекли, инспекция отказалась вернуть налог.

Позиция налогоплательщика. Инспекторы обязаны сообщать налогоплательщику об излишне уплаченных суммах налога. Но поскольку работники ИФНС этого не сделали, в момент подачи исходной декларации компания не могла узнать о переплате. Такая информация поступила значительно позже, и трехлетний срок, отведенный для возврата переплаченных налогов, еще не истек.

Решение суда. Организация должна была узнать о переплате в момент подачи исходной декларации по налогу на имущество, и именно с этого момента надо отсчитывать срок исковой давности. Тот факт, что инспекция не сообщила об излишней уплате налога, не изменяет порядка исчисления срока исковой давности (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14.0.12 № Ф08-1920/12).

6. Может ли организация списать в расходы стоимость объектов, расположенных на земельном участке, который не используется для производственных нужд?

Позиция ИФНС. Организация арендовала участок земли и приобрела расположенное на нем имущество (ворота, забор, инструментальные шкафы, столы и проч.). Эти объекты приняты к учету в качестве товарно-материальных ценностей. По договору целью аренды является размещение автосервиса и производственной базы по выпуску мебели. Но налоговики при осмотре выяснили, что участок пустует. По этой причине затраты на приобретение ТМЦ необходимо аннулировать.

Позиция налогоплательщика. Приобретая товарно-материальные ценности, расположенные на арендованном участке, компания планировала использовать их в производственной деятельности. Затраты в виде стоимости материалов являются обоснованными и документально подтвержденными. Это означает, что организация правомерно отразила их в составе расходов, уменьшающих облагаемые доходы.

Решение суда. Из-за того что приобретенные объекты ТМЦ не использовались в производстве, организация не вправе включить их стоимость в расходы (постановление ФАС Поволжского округа от 15.05.12 № Ф06-3339/12).

7. Вправе ли применять «вмененку» поставщик, ежедневно отгружающий готовые обеды по заранее оговоренной цене?

Позиция ИФНС. Согласно условиям договора, предприниматель ежедневно изготавливает и отгружает клиенту комплексные обеды по заранее установленной цене. При этом заказчик перечисляет плату в безналичной форме и доставляет питание своими силами, а поставщик выписывает счета-фактуры. Все это свидетельствует о том, что отгрузка обедов относится не к услугам общепита, а к оптовой поставке товара. Следовательно, предприниматель не вправе применять систему налогообложения в виде ЕНВД.

Позиция налогоплательщика. Оказание услуг общественного питания облагается единым налогом на вмененный доход. Определение услуг общепита приведено в статье 346.27 НК РФ. Деятельность по изготовлению комплексных горячих обедов подходит под данное определение. Как следствие, предприниматель, отгружающий готовые обеды, должен начислять ЕНВД.

Решение суда. В данном случае производство и отгрузка еды не относится к услугам общепита, потому что обеды потребляются вне объекта организации общественного питания. Кроме того, сделка, заключенная между предпринимателем и заказчиком, содержит существенные условия договора поставки. По этой причине ИП должен применять не «вмененку», а иную систему налогообложения (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 03.05.12 № Ф02-1596/12).

8. Подтверждены ли расходы на покупку ГСМ, если в путевом листе специального автомобиля не указаны виды работ и нет отметки заказчика?

Позиция ИФНС. Компания арендовала дорожно-строительную машину с обслуживающим персоналом. Машина работала на дизельном топливе, стоимость которого была списана в расходы. В подтверждение затрат на ГСМ организация предъявила путевые листы специального автомобиля (форма № 3 спец). Так как в путевых листах не указаны виды работ и нет отметки заказчика, налоговики аннулировали расходы.

Позиция налогоплательщика. Организация использовала дорожно-строительную технику для работ, выполняемых на объекте заказчика, и заполняла путевые листы специального автомобиля. Форма этого документа утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78. Таким образом, расходы на дизельное топливо, потребляемое машиной, обоснованы и документально подтверждены.

Решение суда. Сотрудники ИФНС правы: путевые листы, где отсутствует ряд сведений, не подтверждают затраты на покупку горюче-смазочных материалов (постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.05.12 № Ф07-9461/11).

9. Подпадает ли под ЕНВД деятельность по приему заказов, изготовлению и установке предметов интерьера?

Позиция ИФНС. Предприниматель занимался продажей пластиковых изделий (жалюзи) по образцам и каталогам. Такой вид деятельности является розничной торговлей вне стационарной торговой сети, и для него система налогообложения в виде ЕНВД не предусмотрена. Значит, ИП должен платить налоги по общей или упрощенной системе.

Позиция налогоплательщика. Прием заказов и оплата товара происходила в помещении магазина. Отсюда следует, что ИП осуществлял розничную торговлю через объекты стационарной торговой сети. Данный вид деятельности подпадает под «вмененку», и предприниматель обоснованно платил ЕНВД.

Решение суда. На самом деле ИП не торговал готовыми изделиями, а изготавливал их, исходя из индивидуальных предпочтений заказчика, и в некоторых случаях осуществлял монтаж. При этом операции по изготовлению и монтажу жалюзи относятся к бытовым услугам населению (код ОКУН - 016108) и подлежат налогообложению ЕНВД. Другие операции, когда ИП производил и передавал изделия, но не монтировал их, не являются бытовыми услугами и подпадают под общую или упрощенную систему (постановление ФАС Центрального округа от 17.05.12 № А54-152/2011).

10. Допустимо ли установить срок полезного использования основных средств в годах, днях и часах?

Позиция ИФНС. В главе 25 НК РФ приведены формулы для расчета амортизационных отчислений. Нормативным сроком, за который следует начислить амортизацию, является месяц. Периодом, за который стоимость ОС необходимо списать в расходы, также является месяц. Как следствие, срок полезного использования должен быть установлен в месяцах, иной порядок законом не предусмотрен.

Позиция налогоплательщика. Определение срока полезного использования основных средств - это право налогоплательщика. В своей учетной политике он может закрепить срок, исчисленный любым способом, в том числе в годах, днях и часах. В законе нет запрета на подобный способ, и сумма амортизации, рассчитанная исходя из такого срока, уменьшает налогооблагаемую прибыль.

Решение суда. Налоговый кодекс не позволяет установить срок полезного использования ОС в годах, днях и часах. Поэтому инспекторы правомерно пересчитали амортизацию исходя из срока, рассчитанного в месяцах (постановление ФАС Московского округа от 04.05.12 № Ф05-3389/12).

* Полное название документа: Правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждены.

«Золотой Рог».