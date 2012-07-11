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"Сэлтехстрой" не справился с "Портом Ванино"
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 18 июня, ZRPRESS. ООО "Сэлтехстрой", известное по нашумевшей истории с аукционом по продаже госпакета ОАО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино"), может быть признано банкротом.
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Восточно-европейского банка реконструкции и развития о банкротстве ООО принадлежащего внуку советского государственного деятеля Анастаса МИКОЯНА - Ивану МИКОЯНУ.
Отметим, что тот же суд 3 февраля 2012 года принял решение взыскать с ООО "Сэлтехстрой" 75 млн рублей за неисполнение договора купли -прдажи госпакета "Порта Ванино", однако Девятый арбитражный апелляционный суд отменил это решение.
Первоначально Росимущество просило взыскать с "Сэлтехстроя" примерно 300,5 млн рублей. Но затем сумма была снижена в 4 раза.
Досье "ЗР"
ООО "Сэлтехстрой" было признано победителем аукциона по продаже 55% (73% обыкновенных) акций) ОАО "Порт Ванино". Компания предложила за госпакет 10,8 млрд рублей - в 10,6 раза больше начальной цены, что сразу же вызвало вопросы у участников рынка. Однако предложенную сумму "Сэлтехстрой" Росимуществу так и не заплатил, подтвердив предположения о том, что на торги эта компания изначально шла с целью их срыва. Затягивая приватизацию "Сэлтехстрой" действовал в интересах менеджмента, который таким образом сохранял операционный контроль над портом, полагали претенденты на этот актив.
Дата повторного аукциона пока не назначена. До приватизации госпакета стивидором будет управлять специально отобранная на конкурсной основе управляющая компания.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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