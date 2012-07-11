www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

"Сэлтехстрой" не справился с "Портом Ванино"

11 Июля 2012, 15:49 | Дальний Восток

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 18 июня, ZRPRESS. ООО "Сэлтехстрой", известное по нашумевшей истории с аукционом по продаже госпакета ОАО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино"), может быть признано банкротом.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Восточно-европейского банка реконструкции и развития о банкротстве ООО принадлежащего внуку советского государственного деятеля Анастаса МИКОЯНА - Ивану МИКОЯНУ.

Отметим, что тот же суд 3 февраля 2012 года принял решение взыскать с ООО "Сэлтехстрой" 75 млн рублей за неисполнение договора купли -прдажи госпакета "Порта Ванино", однако Девятый арбитражный апелляционный суд отменил это решение.

Первоначально Росимущество просило взыскать с "Сэлтехстроя" примерно 300,5 млн рублей. Но затем сумма была снижена в 4 раза.

Досье "ЗР"

ООО "Сэлтехстрой" было признано победителем аукциона по продаже 55% (73% обыкновенных) акций) ОАО "Порт Ванино". Компания предложила за госпакет 10,8 млрд рублей - в 10,6 раза больше начальной цены, что сразу же вызвало вопросы у участников рынка. Однако предложенную сумму "Сэлтехстрой" Росимуществу так и не заплатил, подтвердив предположения о том, что на торги эта компания изначально шла с целью их срыва. Затягивая приватизацию "Сэлтехстрой" действовал в интересах менеджмента, который таким образом сохранял операционный контроль над портом, полагали претенденты на этот актив.

Дата повторного аукциона пока не назначена. До приватизации госпакета стивидором будет управлять специально отобранная на конкурсной основе управляющая компания.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru