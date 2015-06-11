Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Дальневосточная железная дорога в рамках инвестпрограммы получила 5 млрд 738,6 млн рублей
11 Июня 2015, 15:19 | Дальний Восток
На Дальневосточной железной дороге по итогам 5 месяцев 2015 года на выполнение инвестиционной программы направлено 5 млрд 738,6 млн рублей, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ОАО "РЖД".
В том числе, на реализацию проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (Восточный полигон)», связанного с выполнением поручений Правительства РФ, направлено 3 млрд 940,6 млн рублей. Для выполнения всех работ были привлечены финансовые средства ОАО «РЖД».
По проекту «Реконструкция участка Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань со строительством нового Кузнецовского тоннеля» на станции Ванино велись работы по отсыпке насыпи земляного полотна, выноске кабелей связи и СЦБ, устройство линии ВЛ-10кВ, ремонт двух железобетонных труб; велось строительство двухпутной вставки на перегоне Гурское-Почепта; реконструировались станции Акур, Гурское, Датта, Уктур, Кенада; в рамках реконструкции станции Имбо производились подготовительные работы для возведения железобетонного моста; на строительстве второго пути на перегоне Монгохто – Ландыши велись работы по отсыпке насыпи земляного полотна, выноске кабелей связи и СЦБ, подготовительные работы по строительству железобетонного моста, удлинению двух железобетонных труб; велось строительство разъезда Инау; укладывался второй пути на перегонах Имбо-Усть-Орочи и Кун-Пони.
Заказчиками, ДКРС (дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта) и ДКСС (дирекция по строительству сетей связи) завершены работы по реконструкции станций Кенай, Комсомольск-Сортировочный, Пивань и Кун.
Кроме того, реализуются проекты по реконструкции участка Уссурийск-Барановский-Хасан; развитию железнодорожной инфраструктуры на участках Тында – Улак, Улак - Комсомольск-на-Амуре, Комсомольск – Волочаевка, Хани – Тында, Волочаевка 2 - Комсомольск-на-Амуре – Ванино, Бамовская - Тында; по обновлению железнодорожной инфраструктуры БАМа (Тында – Комсомольск-на-Амуре – Ванино – Волочаевка 2); развитию предпортовых и припортовых и сортировочных станций и т.д.
Досье "Золотого Рога": Инвестиционная программа в границах Дальневосточной железной дороги на 2015 года составляет 547 объектов на сумму 49 млрд. 704,7 млн. рублей, в том числе по проекту «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (Восточный полигон)» - 282 объекта на сумму 42 млрд. 649,6 млн. рублей (из средств ОАО «РЖД» 26,4 млрд. рублей, из госбюджета 11,9 млрд. рублей, из ФНБ 4,3 млрд. рублей).
На эти средства в течение года предстоит выполнить проектно-изыскательские работы по реконструкции 4-х станций, 1 разъезда, по строительству 2-х разъездов, строительству двухпутных вставок на 2-х перегонах, строительству второго пути на 2 перегонах. Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы запланированы по реконструкции 9-ти станций, строительству второго пути на 3 перегонах, строительству 15 разъездов, строительству двухпутной вставки на 1 перегоне, удлинению пути на 1 станции. Строительно-монтажные работы запланированы по реконструкции 12-ти станций, по реконструкции 1 станции со строительством двухпутной вставки, по строительству 15-ти разъездов, 2-х станций, удлинению путей на 9-ти станциях и 3-х разъездах, строительству второго пути на 2-х перегонах.
Запланирован ввод после реконструкции семи станций (Улак, Хуту, Волочаевка 2, Известковая, Имбо, Селихин, Тулучи), по реконструкции станции с двухпутной вставкой (Гурское), строительству 8 разъездов (Мохортов, Побожий, Федосеев, Инау, 323 км, Улагир, Барсовый, Московский Комсомолец), строительству 2 станций (Рязановка, Пожарский), строительству второго пути на перегонах Кун – Пони, Монгохто - Ландыши.
В рамках инвестиционного бюджета ОАО «РЖД» в 2015 году будет приобретено 24 локомотива: 19 грузовых и 5 маневровых тепловозов.
По плану модернизации железнодорожного пути намечено уложить 452,8 км пути. Запланированы проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции земляного полотна на 20-ти объектах, 33 сталежелезобетонных мостах, 4-х тоннелях. Запланирован ввод 8-ми объектов (в т.ч. 7 мостов). Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции (модернизации) железнодорожного пути запланировано на 80 объектах.
Автор:
Теги: двжд инвестиции ржд
Новости тематики
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- От дешевого топлива держитесь подальше
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- Освобождение от НДС позволит снизить стоимость авиабилетов для дальневосточников
- На Сахалине прорабатывают меры по улучшению воздушного сообщения с Курильскими островами
- Кому доступны скидки
- Режим работы аэропорта "Ясный" на Итурупе будет пересмотрен
- На Дальнем Востоке может появиться единый региональный оператор авиаперевозок
- Пять новых самолетов обеспечат регулярное авиасообщение с курильскими островами
Новости раздела
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
Loading...