Дальневосточная железная дорога в рамках инвестпрограммы получила 5 млрд 738,6 млн рублей

На Дальневосточной железной дороге по итогам 5 месяцев 2015 года на выполнение инвестиционной программы направлено 5 млрд 738,6 млн рублей, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ОАО "РЖД".

В том числе, на реализацию проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (Восточный полигон)», связанного с выполнением поручений Правительства РФ, направлено 3 млрд 940,6 млн рублей. Для выполнения всех работ были привлечены финансовые средства ОАО «РЖД».

По проекту «Реконструкция участка Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань со строительством нового Кузнецовского тоннеля» на станции Ванино велись работы по отсыпке насыпи земляного полотна, выноске кабелей связи и СЦБ, устройство линии ВЛ-10кВ, ремонт двух железобетонных труб; велось строительство двухпутной вставки на перегоне Гурское-Почепта; реконструировались станции Акур, Гурское, Датта, Уктур, Кенада; в рамках реконструкции станции Имбо производились подготовительные работы для возведения железобетонного моста; на строительстве второго пути на перегоне Монгохто – Ландыши велись работы по отсыпке насыпи земляного полотна, выноске кабелей связи и СЦБ, подготовительные работы по строительству железобетонного моста, удлинению двух железобетонных труб; велось строительство разъезда Инау; укладывался второй пути на перегонах Имбо-Усть-Орочи и Кун-Пони.

Заказчиками, ДКРС (дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта) и ДКСС (дирекция по строительству сетей связи) завершены работы по реконструкции станций Кенай, Комсомольск-Сортировочный, Пивань и Кун.

Кроме того, реализуются проекты по реконструкции участка Уссурийск-Барановский-Хасан; развитию железнодорожной инфраструктуры на участках Тында – Улак, Улак - Комсомольск-на-Амуре, Комсомольск – Волочаевка, Хани – Тында, Волочаевка 2 - Комсомольск-на-Амуре – Ванино, Бамовская - Тында; по обновлению железнодорожной инфраструктуры БАМа (Тында – Комсомольск-на-Амуре – Ванино – Волочаевка 2); развитию предпортовых и припортовых и сортировочных станций и т.д.

Досье "Золотого Рога": Инвестиционная программа в границах Дальневосточной железной дороги на 2015 года составляет 547 объектов на сумму 49 млрд. 704,7 млн. рублей, в том числе по проекту «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (Восточный полигон)» - 282 объекта на сумму 42 млрд. 649,6 млн. рублей (из средств ОАО «РЖД» 26,4 млрд. рублей, из госбюджета 11,9 млрд. рублей, из ФНБ 4,3 млрд. рублей).

На эти средства в течение года предстоит выполнить проектно-изыскательские работы по реконструкции 4-х станций, 1 разъезда, по строительству 2-х разъездов, строительству двухпутных вставок на 2-х перегонах, строительству второго пути на 2 перегонах. Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы запланированы по реконструкции 9-ти станций, строительству второго пути на 3 перегонах, строительству 15 разъездов, строительству двухпутной вставки на 1 перегоне, удлинению пути на 1 станции. Строительно-монтажные работы запланированы по реконструкции 12-ти станций, по реконструкции 1 станции со строительством двухпутной вставки, по строительству 15-ти разъездов, 2-х станций, удлинению путей на 9-ти станциях и 3-х разъездах, строительству второго пути на 2-х перегонах.

Запланирован ввод после реконструкции семи станций (Улак, Хуту, Волочаевка 2, Известковая, Имбо, Селихин, Тулучи), по реконструкции станции с двухпутной вставкой (Гурское), строительству 8 разъездов (Мохортов, Побожий, Федосеев, Инау, 323 км, Улагир, Барсовый, Московский Комсомолец), строительству 2 станций (Рязановка, Пожарский), строительству второго пути на перегонах Кун – Пони, Монгохто - Ландыши.

В рамках инвестиционного бюджета ОАО «РЖД» в 2015 году будет приобретено 24 локомотива: 19 грузовых и 5 маневровых тепловозов.

По плану модернизации железнодорожного пути намечено уложить 452,8 км пути. Запланированы проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции земляного полотна на 20-ти объектах, 33 сталежелезобетонных мостах, 4-х тоннелях. Запланирован ввод 8-ми объектов (в т.ч. 7 мостов). Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции (модернизации) железнодорожного пути запланировано на 80 объектах.