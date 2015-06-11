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Лососевая путина на Дальнем Востоке началась с Камчатки
Рыбаки РФ в этом году могут увеличить вылов тихоокеанских лососей до 431,2 тыс. тонн, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Росрыболовство и рекомендации отраслевого совета по промысловому прогнозированию.
Это выше не только показателя 2014 «нелососевого» года, но и 2013 «лососевого» года. Выловы лососей сравниваются не с предыдущим годом, а между нечетными («лососевыми») и четными («нелососевыми») годами.
В 2014 году в Дальневосточном бассейне было выловлено более 337 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в 2013 году - 405,5 тыс. тонн.
Лососевая путина на Дальнем Востоке началась 1 июня с Камчатки. Позже в нее включатся другие дальневосточные регионы.
Ежегодно в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добывается от 320 тыс. до 540 тыс. тонн тихоокеанских лососей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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