Во Владивостоке обсудили результаты экономического сотрудничества России и Хоккайдо

Комиссия по экономическому сотрудничеству дальневосточных регионов России и Хоккайдо впервые собралась в Приморье

5 июня 2014 года во Владивостоке состоялось 20-е пленарное заседание постоянной Смешанной комиссии (ПСК) по экономическому сотрудничеству между дальневосточными регионами Российской Федерации и Хоккайдо.

В мероприятии приняли участие чиновники и представители бизнес-сообщества двух стран. Заседание вели Алексей КОЛМОГОРОВ – заместитель директора департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края и КАТО Хироси – начальник отдела международной экономики департамента экономики Губернаторства Хоккайдо.

Открыл работу заседания исполняющий обязанности председателя российской части ПСК вице-губернатор края Александр ЛОСЬ. Вице-губернатор отметил, что впервые за 15 лет заседание ПСК проходит во Владивостоке. «Это возможность показать нашим партнерам, как изменилось Приморье, продемонстрировать потенциал региона и показать, что мы открыты для честного и взаимовыгодного сотрудничества», - подчеркнул Александр Лось.

Во время работы комиссии участники заседания обсудили ход выполнения пятой программы экономического сотрудничества, принятой в феврале 2013 года, и наметили новые направления работы.

Заместитель руководителя управления Минпромторга России по Приморскому краю Борис СТУПНИЦКИЙ в отметил, что товарооборот Приморского края с Японией в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом в 2 раза и составил один 1 млрд 820 млн долл. США.

Представитель Минпромторга проинформировал собравшихся о том, что в 2013 году во Владивостоке открылся первый на Дальнем Востоке российско-японский диагностический центр «Хокуто», действующий под патронажем одноименной клиники из города Обириро губернаторства Хоккайдо. «Центр оснащен новейшим японским диагностическим оборудованием, результаты исследований по специальному каналу направляются непосредственно в японский госпиталь «Хокуто» и там интерпретируются. В дальнейшем планируется расширение центра до полноценной клиники и вступление к 2015 году в систему ОМС, - рассказал он. - Еще одним значимым событием года стало открытие представительства Банка Хоккайдо во Владивостоке».

Борис Ступницкий уверен: это свидетельствует о том, что японский бизнес считает Приморье перспективным центром привлечения инвестиций и развития совместных российско-японских проектов.

В свою очередь, представитель Хабаровского края, заместитель министра экономического развития и внешних связей по вопросам инвестиционной политики Александр ШАБОВТА уверен в большом потенциале сотрудничества с Японией в своем регионе.

«Мы убедились, что японские компании заинтересованы в сотрудничестве с нами. Об этом свидетельствует введенный в эксплуатацию завод по выпуску лущеного шпона из лиственницы с применением японских технологий. Кроме того, японским строительным холдингом высказано предложение о возможности развертывания в Хабаровском крае производств по изготовлению комплектов для строительства малоэтажных жилых домов», - рассказал он.

Александр Шабовта считает, что отсутствие прямого авиасообщения между городами Хабаровск и Саппоро мешает развитию туризма между регионами. Учитывая возрастающий туристический интерес сторон, он предложил Губернаторству Хоккайдо проработать вопрос организации регулярного прямого рейса по маршруту «Хабаровск - Саппоро» с авиакомпаниями Японии.

Сопредседатель ПСК с японской стороны, начальник управления международной экономики департамента экономики Губернаторства Хоккайдо КОДАМА Тосихиро также подчеркнул важность развития прямых авиасообщений с российскими регионами для роста взаимного туристского обмена.

Вице-губернатор Приморья Александр Лось поддержал коллег и предложил еще рассмотреть и варианты для открытия прямых рейсов «Владивосток - Саппоро».

КодамаТосихиро отметил значимость уже осуществленных российско-японских проектов, реализованных в соответствии принятой на 19-м заседании ПСК «Программой развития экономического сотрудничества между дальневосточными регионами РФ и Хоккайдо», но при этом обозначил и ряд проблем, сдерживающих партнерские отношения между странами.

«Наиболее остро стоит вопрос с растаможкой японских фруктов. Таможенное оформление длится слишком долго и зачастую продукция успевает испортиться еще до того, как попадет на прилавки», – отметил господин Кодама. Представитель Хоккайдо выразил уверенность, что, если японские компании будут владеть подробной информацией о применяемых в России санитарных правилах и нормах, это позволит увеличить объемы ввозимых продуктов питания и сократит сложности, связанные с таможенным оформлением.

Участники заседания договорились обсудить этот и другие возникающие вопросы в рабочем порядке.

По итогам встречи стороны договорились, что следующее пленарное заседание Смешанной комиссии состоится в 2015 году на Хоккайдо.

Юлия ТИМОШКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.