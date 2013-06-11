www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

В Приморье нашли место для строительства завода минеральных удобрений

11 Июня 2013, 16:49 | Дальний Восток

Мощности первой и второй очередей завода по производству минеральных удобрений на территории Приморского края составят 2,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида (мочевина) и 1 млн тонн метанола в год, сообщил технический директор ЗАО «Национальная химическая группа» (НХГ, реализует проект) Тарас ГАНАГА на заседании общественного экспертного совета по привлечению инвестиций в Приморский край.

По его словам, комплекс планируется строить в три этапа. Номенклатура продукции третьей очереди будет определена позднее.

Досье «ЗР»

ЗАО «Национальная химическая группа» было зарегистрировано в октябре 2011 года. 100% акций ЗАО принадлежит ЗАО «Русская холдинговая компания» (РХК). По данным участников рынка, НХГ принадлежит Аркадию РОТЕНБЕРГУ, при этом его партнером в этом бизнесе выступает украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ.

В тендерах на строительство готовы участвовать две крупные компании из Южной Кореи, по одной из Японии и Италии. Газохимический комплекс планируется разместить в районе Находки.

НХГ планирует ввести в эксплуатацию первую очередь завода по производству минеральных удобрений в 2017 году.

«Цель проекта - создание на Дальнем Востоке крупнейшего в мире высокотехнологичного и экологически чистого комплекса по производству минеральных удобрений и химической продукции. Переработка природного газа в минеральные удобрения позволит уйти от сырьевой направленности экономики», - пояснил Тарас Ганага.

По его словам, проект выполняется в тесном взаимодействии с «Газпромом», который заинтересован в увеличении потребления газа, поставляемого в Приморье по газопроводу Сахалин - Хабаровск - Владивосток.

По расчетам авторов проекта, комплекс обеспечит до 4,5 тыс. рабочих мест. Ранее сообщалось, что ЗАО «Национальная химическая группа» планирует построить крупный завод карбамида на Дальнем Востоке мощностью на первом этапе 0,5-1,2 млн тонн удобрения. До 2030 года объем производства предполагается довести до максимальных 3 млн тонн в год. Порядка 70-80% продукции должно идти на экспорт.

Вместе с тем в мае прошлого года Тарас Ганага заявил, что «Национальная химическая группа» рассматривает возможность строительства не одного, а нескольких заводов газохимического производства на Дальнем Востоке. «Мы рассматриваем разные направления рынков, и возможно, получится так, что это будет не один завод, а, может, даже и не два. В зависимости от сырья, возможностей, от рынков сбыта. Скорее всего, это будет не один завод», - сказал он, отметив, что получить первую продукцию на Дальнем Востоке компания рассчитывает 1 марта 2017 года. Объем производства может составить 1,4 млн тонн товарного аммиака в год, 5,2 млн тонн карбамида, 1-2 млн тонн других продуктов газохимии.

«Будем обращаться за помощью к иностранным компаниям при строительстве завода. Нам они нужны как носители современных технологий. Кроме того, как частный инвестор мы бы хотели каким-то образом поделиться рисками», - пояснял Тарас Ганага.

Отметим, что интерес к созданию нефтегазохимических мощностей на Дальнем Востоке проявляют также компании из АТР: японская Marubeni Corporation рассматривает возможность размещения газохимического производства в Хабаровском крае (проектная мощность завода - 2,5 тыс. тонн метанола в сутки), свои предложения по созданию в регионе производства диметилэфира и полипропилена представили японская Sumitomo Corporation и южнокорейская государственная корпорация Kogas. Последний проект предусматривает создание завода производительностью 300 тыс. тонн DME ежегодно, для чего потребуются поставки природного газа в объеме 760 млн кубометров в год.

«Авторы проекта должны в первую очередь определиться со сбытом. Естественно, что НХГ видит потребителя будущего карбамида в Юго-Восточной Азии. Однако сегодня на фоне значительных объемов предложения карбамида и низкой активности потребителей стоимость мочевины дешевеет во всем мире. Таким образом, главной составляющей проекта становится цена на российский газ. Будет дешевым «голубое топливо» - проект оправдается», - говорит один из участников рынка.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: удобрения  газохимия  проекты  завод  производство  строительство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним10:17, 12.06.2013#

    А куда отходы будут сбрасывать? Загадили всю Россию, оставался Дальний восток не тронутым. Теперь и к Дальнему востоку свои поганые ручки тянут.

  • ЕдрЁныч10:19, 12.06.2013#

    Бла Бла Бла и НИЧЕГО КОНКРЕТНОГО !!!!

  • Справедливый10:54, 12.06.2013#

    Вот теперь точно валить надо из Приморья. По крайней мере, тем, кто будет жить там рядом с Находкой. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, воздух и вся округа будет заражена отбросами этого "предприятия"

  • Псевдонимка22:07, 13.06.2013#

    в Москве пусть строят свои заводы!

  • Псевдоним22:35, 13.06.2013#

    до каких пор всякие пи----тарасы будут распоряжаться нашей природой?! а в конечном счете и нашим здоровьем. 2, 1млн. тонн аммиака в год. это ж п-ц, можно угробить население всего приморья.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru