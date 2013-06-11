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В Приморье нашли место для строительства завода минеральных удобрений
Мощности первой и второй очередей завода по производству минеральных удобрений на территории Приморского края составят 2,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида (мочевина) и 1 млн тонн метанола в год, сообщил технический директор ЗАО «Национальная химическая группа» (НХГ, реализует проект) Тарас ГАНАГА на заседании общественного экспертного совета по привлечению инвестиций в Приморский край.
По его словам, комплекс планируется строить в три этапа. Номенклатура продукции третьей очереди будет определена позднее.
Досье «ЗР»
ЗАО «Национальная химическая группа» было зарегистрировано в октябре 2011 года. 100% акций ЗАО принадлежит ЗАО «Русская холдинговая компания» (РХК). По данным участников рынка, НХГ принадлежит Аркадию РОТЕНБЕРГУ, при этом его партнером в этом бизнесе выступает украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ.
В тендерах на строительство готовы участвовать две крупные компании из Южной Кореи, по одной из Японии и Италии. Газохимический комплекс планируется разместить в районе Находки.
НХГ планирует ввести в эксплуатацию первую очередь завода по производству минеральных удобрений в 2017 году.
«Цель проекта - создание на Дальнем Востоке крупнейшего в мире высокотехнологичного и экологически чистого комплекса по производству минеральных удобрений и химической продукции. Переработка природного газа в минеральные удобрения позволит уйти от сырьевой направленности экономики», - пояснил Тарас Ганага.
По его словам, проект выполняется в тесном взаимодействии с «Газпромом», который заинтересован в увеличении потребления газа, поставляемого в Приморье по газопроводу Сахалин - Хабаровск - Владивосток.
По расчетам авторов проекта, комплекс обеспечит до 4,5 тыс. рабочих мест. Ранее сообщалось, что ЗАО «Национальная химическая группа» планирует построить крупный завод карбамида на Дальнем Востоке мощностью на первом этапе 0,5-1,2 млн тонн удобрения. До 2030 года объем производства предполагается довести до максимальных 3 млн тонн в год. Порядка 70-80% продукции должно идти на экспорт.
Вместе с тем в мае прошлого года Тарас Ганага заявил, что «Национальная химическая группа» рассматривает возможность строительства не одного, а нескольких заводов газохимического производства на Дальнем Востоке. «Мы рассматриваем разные направления рынков, и возможно, получится так, что это будет не один завод, а, может, даже и не два. В зависимости от сырья, возможностей, от рынков сбыта. Скорее всего, это будет не один завод», - сказал он, отметив, что получить первую продукцию на Дальнем Востоке компания рассчитывает 1 марта 2017 года. Объем производства может составить 1,4 млн тонн товарного аммиака в год, 5,2 млн тонн карбамида, 1-2 млн тонн других продуктов газохимии.
«Будем обращаться за помощью к иностранным компаниям при строительстве завода. Нам они нужны как носители современных технологий. Кроме того, как частный инвестор мы бы хотели каким-то образом поделиться рисками», - пояснял Тарас Ганага.
Отметим, что интерес к созданию нефтегазохимических мощностей на Дальнем Востоке проявляют также компании из АТР: японская Marubeni Corporation рассматривает возможность размещения газохимического производства в Хабаровском крае (проектная мощность завода - 2,5 тыс. тонн метанола в сутки), свои предложения по созданию в регионе производства диметилэфира и полипропилена представили японская Sumitomo Corporation и южнокорейская государственная корпорация Kogas. Последний проект предусматривает создание завода производительностью 300 тыс. тонн DME ежегодно, для чего потребуются поставки природного газа в объеме 760 млн кубометров в год.
«Авторы проекта должны в первую очередь определиться со сбытом. Естественно, что НХГ видит потребителя будущего карбамида в Юго-Восточной Азии. Однако сегодня на фоне значительных объемов предложения карбамида и низкой активности потребителей стоимость мочевины дешевеет во всем мире. Таким образом, главной составляющей проекта становится цена на российский газ. Будет дешевым «голубое топливо» - проект оправдается», - говорит один из участников рынка.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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А куда отходы будут сбрасывать? Загадили всю Россию, оставался Дальний восток не тронутым. Теперь и к Дальнему востоку свои поганые ручки тянут.