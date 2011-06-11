«Пионерское» выставили на аукцион

Роснедра назначили на 20 июня аукцион на право пользования железорудным месторождением "Пионерское" на юге Якутии, объем запасов которого оценивается в 138 млн тонн. Стартовая цена составляет 300 млн руб.

Месторождение расположено в пределах Сиваглинской группы месторождений Южно-Аданского железорудного района, на водоразделе рек Сивагли и Левая Хатыми. Площадь участка составляет около 9,95 кв. км. Лицензия на право пользования участком будет выдана на 20 лет. Победитель конкурса будет обязан обеспечить мониторинг окружающей среды, строительство локальных очистных сооружений, очистку карьерных вод и др.