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Первый шаг высветил ряд острых проблем
Анатолий БУРЫЙ, заместитель генерального директора ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье»:
– Сложившаяся модель сотрудничества территорий Востока России с провинциями Северо-Востока КНР претерпевает существенные изменения.
Россия осуществляет поворот в Азию, как с точки зрения международных отношений, так и в контексте развития территорий Восточной Сибири и ДВ. Доминантой российской внешней политики и экономического сотрудничества на данном этапе становится развитие отношений с КНР.
Практика сотрудничества территорий Дальнего Востока и Забайкалья со странами СВА в 90-е гг. XX века показала, что для снятия периодически возникающих проблем в торговле необходимы соответствующие институты. Дело в том, что вроде бы рядовые экономические и гуманитарные проблемы неизменно проецируются на политическую арену.
Поэтому, на наш взгляд, к существующим российско-китайским институтам необходимо сформировать межправительственный постоянно действующий орган, ответственный за реализацию программы.
Подводя итоги хода реализации Программы, хотелось бы отметить, что в целом сделан только первый шаг, который высветил ряд острых проблем, препятствующих плодотворному, взаимовыгодному сотрудничеству. В их число входит: недостаточно эффективная работа институтов, занимающихся реализацией Программы; сокращение финансирования проектов Программы в РФ; нехватка рабочей силы для реализации масштабных проектов.
Безусловно, эти проблемы решаемы, но от того, как скоро удастся это сделать, зависит, какие масштабы примет российско-китайское сотрудничество на Дальнем Востоке во втором десятилетии XXI века.
Для дальнейшей интеграции территорий Востока России с провинциями Северо-Востока КНР предстоит реализовать мероприятия по совершенствованию правового поля, позволяющего товарам, финансовым потокам, рабочей силе свободно передвигаться в регионе; улучшить стандарты производства товаров и инвестиционный климат.
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