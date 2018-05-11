Эксперты Softline: Компьютерное зрение могло бы минимизировать ущерб от лесных пожаров в ДФО

Наступление весны принесло Дальнему Востоку не только долгожданное тепло и солнце, но и новую волну лесных пожаров. Около месяца ДФО находится в числе лидеров по числу спонтанных возгораний. По состоянию на 9 мая в Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации, в Приморском и Хабаровском крае – особый противопожарный режим.

Даже если лесной пожар находится в значительном удалении от населенных пунктов, и огонь не угрожает их жителям, неприятным последствием становится смог – чем дольше горит лес, тем труднее дышать людям.

Менеджер по продаже услуг в области общественной безопасности компании Softline Дмитрий Бубнов уверен, что значительно сократить наносимый огнем ущерб можно при помощи современных технологий: «Значительная часть площади России занята лесом, и неудивительно, что, начиная с конца весны, почти все регионы в той или иной степени сталкиваются с лесными пожарами и их последствиями. В настоящее время российские лесные хозяйства используют несколько способов обнаружения возгораний: данные со спутников, воздушное и наземное патрулирование и с помощью видеонаблюдения камеры устанавливаются на вышках сотовой связи».

Наименее точны в обнаружении возгорания спутники – они делают снимки земли с определенной периодичностью – только когда оказываются над исследуемой областью, что не позволяет обнаруживать пожары оперативно и быстро принимать меры к их локализации и тушению. Кроме того, аппаратура спутников фиксирует не пожары как таковые, а термоточки – участки с повышенной температурой, по одному только взгляду на данную точку на карте сложно понять, есть ли в лесу пожар и чаще всего требуется дополнительная разведка

Авиационное патрулирование производится один раз в сутки по заранее согласованному, заданному маршруту, либо, при повышении уровня пожарной опасности, – дважды. С высоты можно определить лесной пожар более точно, но, опять же, недостаточно оперативно: при определенных погодных условиях за несколько часов огонь может распространиться на значительную территорию. Те же недостатки имеет наземное патрулирование, когда лесничий объезжает выделенный участок на автомобиле, в труднодоступных местах используя для расширения зоны контроля беспилотные летательные аппараты.

Автоматизированные посты видеонаблюдения, осуществляющие круглосуточный мониторинг окрестностей, появились в России довольно давно (в 2010-2011 годах). Их неоспоримое преимущество в том, что видеокамеры устанавливаются на уже существующую инфраструктуру различных высотных сооружений – зданий, вышек, промышленных объектов и прочих, поэтому мониторинг организуется относительно скромными средствами. Современные камеры обладают малым весом и низким энергопотреблением. В них применяются алгоритмы компьютерного зрения, способны обнаружить малые, начинающиеся лесные пожары в радиусе 15-20, а крупные – за 30 километров. Камеры вращаются на 360 градусов, фиксируют задымления и немедленно передают соответствующий сигнал в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства. Это дает возможность оперативно направить на место пожара сотрудников и ликвидировать возгорание до того, как оно начнет представлять опасность для расположенных вблизи населенных пунктов и их жителей.

К сожалению, лесная отрасль консервативна – новые технологии проникают сюда медленно. На данный момент видеонаблюдение на лесных землях установлено далеко не во всех российских регионах – в основном, в областях и республиках Центрального, Северо-западного федеральных округов, в Поволжье и на Урале. А в Сибири и на Дальнем Востоке - Иркутская, Томская и Новосибирская области и в Хабаровском крае начали реализацию проектов по развертыванию систем видеонаблюдения в 2017-2018 годах. Несколько пилотных проектов в российских регионах, еще не охваченных системами видеонаблюдения, реализуют в настоящий момент специалисты компании Softline.

«Один из пилотных проектов компания Softline в данный момент реализует в Республике Саха (Якутия). В рамках пилота мы установили систему видеонаблюдения на тестовом участке, в частности, для того, чтобы проверить, как она будет работать в условиях экстремально низких температур – в Якутии зимой температура опускается до минус 60 градусов. Тестирование показало, что оборудование справляется отлично, а это значит, не нуждается в ежегодном демонтаже на зимний период, - рассказывает руководитель департамента по работе с государственными и академическими организациями компании Softline в ДФО Ирина Прыткова, - В целом, Дальний Восток – это очень перспективный регион для внедрения систем компьютерного зрения и мониторинга при помощи беспилотных летательных аппаратов. Мы монтируем видеокамеры на вышки сотовой связи, вышки телевизионной и радиовещательной сети – даже в удаленных районах таких объектов достаточно, чтобы организовать эффективную систему обнаружения лесных пожаров».

По прогнозам экспертов Softline, темпы роста интереса к новым технологиям в ближайшее время будет расти: те регионы, которые установили видеокамеры несколько лет назад и регулярно их используют, уже убедились в их эффективности и планируют дальнейшее расширение и модернизацию сетей автоматизированных постов видеонаблюдения. Важно понимать, что обнаруженный вовремя пожар можно устранить силами нескольких людей, без привлечения дорогостоящей техники, и ущерб от такого возгорания будет минимальным – а это значит, что системы видеонаблюдения не только эффективны, но и экономически выгодны для региональных властей.

На фото: Лесные пожары. Фото: ИА PrimaMedia