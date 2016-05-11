Sberbank CIB реализовал кредитно-деривативную сделку для компании, входящей в Группу "Трансбункер"

Sberbank CIB[1] реализовал мультикомпонентную, кредитно-деривативную сделку для компании Группы «Трансбункер» посредством предоставления финансирования в форме кредита на сумму 130 млн китайских юаней, с одновременным заключением сделки валютно-процентного свопа юань/доллар, позволившей клиенту захеджировать валютные и процентные риски, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Подобная структура сделки позволила компании привлечь финансирование по более низкой ставке, получив в результате требуемую сумму в долларовом эквиваленте. Привлеченные компанией средства будут направлены на реструктуризацию кредитной задолженности, номинированной в долларах, и финансирование текущей операционной деятельности.

«Предложенная Sberbank CIB схема реализации сделки с применением валютно-процентного свопа оказалась очень привлекательной для компании. Такой финансовый инструмент дает возможность минимизировать риски, связанные с валютными колебаниями. Он позволяет, так сказать, зафиксировать финансирования на желаемом уровне в требуемой валюте для клиента на срок кредита. Мы всегда принимаем во внимание индивидуальные финансовые потребности наших клиентов и с учетом их стремимся разрабатывать и предлагать различные структурные решения и продукты», – подчеркнул Евгений Титов, Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

[1] На основе ЗАО «Сбербанк КИБ».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.