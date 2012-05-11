Дальний Восток ждет с моря погоды

Прошедший в апреле в Хабаровске Координационный совет по транспорту межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» принял решение добиваться включения вопроса увеличения движения по Северному морскому пути (СМП) в повестку саммита АТЭС, который пройдет нынешней осенью во Владивостоке. Инициатива такого продвижения исходит от властей Республики Якутия – больше других северных регионов восточной части Арктики заинтересованных в развитии судоходства за полярным кругом.

Вопрос использования СМП в последнее время поднимается на многих специальных совещаниях с участием руководства государства и Правительства РФ, Совета безопасности России. Его актуальность увеличивается с каждым новым проектом разработки месторождений углеводородов в северных широтах, часть которых от стадии обсуждения перспектив переходит в процесс реального воплощения. Следуя трендам, от разговоров к действиям намереваются перейти и российские власти. Десятки лет обсуждается вопрос создания закона о Северном морском пути, но только сейчас Минтрансом РФ подготовлен проект закона «О развитии СМП и внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в части регулирования торгового мореплавания в акватории СМП». Причем, по мнению председателя координационного совета по транспорту ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» Анатолия СКРЫБЫКИНА, документ будет принят уже в нынешнем году.

Важная тема – создание системы безопасности судоходства. В начале 90-х годов финансирование основной деятельности по навигационно-гидрографическому обеспечению работы трассы СМП составляло всего 20 млн рублей, и обеспечивающая инфраструктура пришла в упадок. Теперь ситуация начинает меняться. В соответствии с федеральной программой транспортного развития России до 2015 года предусмотрены 910 млн рублей на строительство и реконструкцию 10 центров обеспечения безопасности судоходства, расположенных вдоль арктического побережья РФ – от Мурманска до Анадыря. Тем же документом предусмотрено начало создания в Арктике специализированного флота: до 2015 года планируется построить 12 гидрографических судов, 37 кораблей аварийно-спасательного флота. Намечена модернизация арктических портов Хатанга, Тикси, Певек, Дудинка, Диксон.

В июне 2011 года федеральная служба по тарифам ввела в действие новый, более гибкий график тарифа на ледокольное и лоцманское сопровождение судов по СМП, что повысило привлекательность использования трассы. По замечанию руководителя представительства Чукотского автономного округа в Хабаровске Василия БАРАННИКОВА, действовавшие до того времени тарифы в 4 – 6 раз превышали ставки проводок по Суэцкому каналу и фактически запирали СМП для международного судоходства.

В цифрах это выглядит так: в 1985 году по СМП прошли 296 судов, транспортировавших 6 млн 181 тыс. тонн грузов; в 2006 году тем маршрутом проследовали 47 кораблей, на которых находилось в общей сложности 1 млн 956 тыс. тонн грузов; в навигацию 2011 года СМП пропустил более 3 млн тонн грузов, из которых 834 тыс. тонн – транзит, осуществленный 34 судами. Арктическая навигация 2011 года наглядно показала, что плавание судов по СМП из Мурманска в порты Юго-Восточной Азии сокращает время в пути от 7 до 22 суток в сравнении с плаванием через Суэцкий канал. Путь из Китая в Мурманск через СМП занимает 20 дней, в то время как через Суэцкий канал – 35 дней, а расстояние пути между Роттердамом и Йокогамой сокращается на треть. При этом моряки отмечают, что мало кто ходит челноком между Роттердамом и Йокогамой, типичный маршрут включает несколько азиатских и несколько европейских портов. Но география арктической трассы все равно выглядит весьма привлекательно, благодаря чему транзитные перевозки по СМП к 2015 – 2016 годам могут вырасти до 5 млн тонн. А общий объем перевозимых грузов может составить не один десяток млн тонн.

С такими объемами не справится нынешний ледокольный флот РФ. В настоящее время на СМП работает 4 атомных ледокола, которые вполне обеспечивают нынешнюю интенсивность движения. Но к моменту начала существенного роста грузоперевозок в 2015 – 2016 годах, после списания «на пенсию», в строю может остаться только 2, максимум, – 3 атомохода. Госпрограммой планировалось еще в 2010 году приступить к строительству головного универсального атомного ледокола. Но закладка корабля была отложена сначала на 2011 год, затем перенесена на 2012 год и пока не состоялась, из-за чего к 2016 году ожидается возникновение ледовой паузы, способной затормозить комплексную программу добычи и переработки углеводородов полуострова Ямал, оставить без транспорта нефть шельфа Баренцева моря. Сроки строительства такого корабля оцениваются в 6 лет при бесперебойном финансировании, и Арктика теперь сможет получить его от России не раньше 2018 года.

Зато китайцы два года назад заложили 6 атомных ледоколов. В прошлом году китайский ледокол «Ледовый дракон» высадил полярную экспедицию Поднебесной в международном секторе Арктики. По оценкам российских экспертов, КНР сегодня тратит больше всех других стран мира, включая США и Канаду, средств на арктические исследования, создание флота и др. мероприятия, связанные с подготовкой к освоению Арктики. В случае заминки России на СМП, Китай сумеет предложить свои услуги и здесь.

В это время российские власти смотрят в Северный ледовитый океан с надеждой на погоду. В результате текущего потепления климата, начиная с 2008 года, СМП остается полностью открытым ото льда в течение августа, сентября и октября. В 2011 году лед ушел выше Новосибирских островов, и суда Ленского пароходства ходили без ледокольного сопровождения в прибрежной зоне Арктики и в первой декаде ноября. Впрочем, ждать погоды от моря все равно бесперспективно, ведь в условиях сокращения ледяного покрова применение ледоколов позволяет увеличить сроки навигации вплоть до 8 месяцев, открыв новые возможности морской трассы.

Впрочем, даже если РФ ускорит создание современной ледокольной группировки в Арктике и увеличит время навигации, ограничением для экономического эффекта в ее восточных территориях может стать тарифное регулирование. Гибкость тарифов на ледовую и лоцманскую проводку, взимаемую со всех, не зависимо от того, пользовался перевозчик данными услугами или нет, для некоторых видов груза является сейчас привлекательной.

Водный путь на реке Колыма в ближайшее время будет являться безальтернативным подходом от СМП к угледобывающему предприятию «Зырянский угольный разрез», работающему на крупном месторождении коксующегося угля в Якутии. К 2015 году разрез сможет выдавать на гора до 1 млн тонн высококачественного угля, пользующегося хорошим спросом за рубежом. Китайцы уже подписались под покупкой 500 тыс. тонн зырянского угля в год. В нынешнем году по данной схеме впервые начнется перевозка угля в КНР, порт Шанхай.

Министр транспорта Якутии Семен ВИНОКУРОВ говорит, что ледовый сбор за тонну угля в 2011 году составлял $30, формируя конечную цену 1 тонны продукции Зырянского угольного разреза, доставленной в порты АТР, в пределах $230. При этом цена угля на рынке необогащенных коксующихся углей Японии и Китая колеблется от $180 до 200. А в нынешнем году «Росатомфлот», по данным Семена Винокурова, намерен еще увеличить сбор за проводку судов.

Другим препятствием на пути якутских грузов в Ледовитый океан является ограничение провозной способности речных артерий. В границах республики СМП является продолжением внутренних водных речных путей, в совокупности с которыми образует единую арктическую водно-транспортную систему.

Но за последние 5 лет состояние речных путей резко ухудшилось в виду отсутствия вложений в берегоукрепительные и дноуглубительные работы. Деформирован подводный рельеф Быковского морского фарватера реки Лена, ставший препятствием для прохождения судов на арктические морские трассы, соединяющие Лену с реками Яна, Индигирка, Колыма. Отсутствие необходимых глубин на Колыме формирует сложную логистику перевозки угля от Зырянки до порта Зеленый мыс, далее до порта Певек и уже оттуда – в Шанхай. По пути следования происходит 6 перегрузочных операций, систематическими являются простои судов в низовьях рек.

Нерешенность этой проблемы отодвигает в разряд фантастики и другой якутский проект, связанный с использованием выходов на СМП. Существует идея реализовать в летний период самый короткий путь из стран АТР в Западную Европу по железной дороге Мохэ (Китай) – Сковородино – Тында – Алдан – Якутск, где возможна перевалка на суда класса река-море и выход по Лене на СМП.

От активизации движения по СМП в восточном секторе ждут выгод также порты и пароходства Чукотки, Камчатки, Сахалина и Приморья. Но все они могут остаться сторонними наблюдателями, если планы российских властей о создании флота специализированных судов ледового класса, управляемых подготовленными для работы в Арктике специалистами, останутся бумажными.

Досье «ДК»

В США и Канаде ледокольная проводка судов является безвозмездной и финансируется за счет бюджетов. В Финляндии и Швеции ледоколы содержатся за счет круглогодичного фарватерного сбора, оплачиваемого всеми судами, идущими в порты этих стран, независимо от фактического пользования услугами ледовой проводки.

Другим препятствием на пути якутских грузов в Ледовитый океан является ограничение провозной способности речных артерий. В границах республики СМП является продолжением внутренних водных речных путей, в совокупности с которыми образует единую арктическую водно-транспортную систему.

Но за последние 5 лет состояние речных путей резко ухудшилось в виду отсутствия вложений в берегоукрепительные и дноуглубительные работы. Деформирован подводный рельеф Быковского морского фарватера реки Лена, ставший препятствием для прохождения судов на арктические морские трассы, соединяющие Лену с реками Яна, Индигирка, Колыма. Отсутствие необходимых глубин на Колыме формирует сложную логистику перевозки угля от Зырянки до порта Зеленый мыс, далее до порта Певек и уже оттуда – в Шанхай. По пути следования происходит 6 перегрузочных операций, систематическими являются простои судов в низовьях рек.

Нерешенность этой проблемы отодвигает в разряд фантастики и другой якутский проект, связанный с использованием выходов на СМП. Существует идея реализовать в летний период самый короткий путь из стран АТР в Западную Европу по железной дороге Мохэ (Китай) – Сковородино – Тында – Алдан – Якутск, где возможна перевалка на суда класса река-море и выход по Лене на СМП.

От активизации движения по СМП в восточном секторе ждут выгод также порты и пароходства Чукотки, Камчатки, Сахалина и Приморья. Но все они могут остаться сторонними наблюдателями, если планы российских властей о создании флота специализированных судов ледового класса, управляемых подготовленными для работы в Арктике специалистами, останутся бумажными.

Александр ЗУБОВ, «Дальневосточный капитал».