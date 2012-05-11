Шельфовые доходы подстегнули Сахалин

Самая главная региональная новость, как поспешили окрестить ее некоторые эксперты, прозвучала в конце марта текущего года – по проекту «Сахалин-2» начался раздел продукции. Для островного края это действительно прекрасные известия. И вот почему.

Живите богато

Как заявил оператор проекта «Сахалин-2» – консорциум «Сахалин Энерджи», уже с марта 2012 года Российская Федерация будет ежемесячно получать свою долю прибыльной продукции.

– Раздел продукции начался раньше запланированного. Это не только следствие благоприятной конъюнктуры рынка, но и, в первую очередь, результат усилий компании и ее сотрудников по оптимизации производства при постоянной поддержке наших акционеров, – заявил главный исполнительный директор компании Андрей ГАЛАЕВ.

В соответствии с Соглашением о разделе продукции (СРП) таковой наступает после возмещения всех затрат на реализацию проекта. Общая сумма возмещенных затрат на реализацию проекта «Сахалин-2» составила $24,5 млрд. Эта сумма включает в себя капитальные и операционные затраты по первому и второму этапам проекта.

Теперь о самом «вкусном»: в 2012 году, по прогнозам компании, при цене на нефть в $100 (а сейчас она гораздо выше) за баррель российская сторона СРП получит (без учета роялти и налога на прибыль) около $0,5 млрд в виде доли прибыльной продукции.

Если в прошлом году от реализации всех соглашений о разделе продукции Россия получила более $3 млрд, то в 2012 году государство рассчитывает получить более $3,6 млрд прибыли. Только от проекта «Сахалин-2» в 2011 году в бюджеты разных уровней было перечислено более $1,14 млрд в виде налогов и других обязательных платежей.

Но что же все эти притягательные цифры дают Сахалинской области? Очень и очень многое. Дело в том, что, по словам главы региона Александра ХОРОШАВИНА, еще в 2010 году области удалось договориться с федеральным центром о разделе доходов от СРП в равной доле между регионом и РФ.

– Поступающие в рамках СРП в бюджет средства должны стать основой опережающего развития региона, упрочения его лидерства среди дальневосточных территорий, – считает губернатор.

Дела на миллиард

Благо, области есть что ускорять и куда вкладывать дополнительные миллиарды. Сейчас в островном регионе реализуется и планируется к реализации целый ряд масштабных инвестиционных проектов. В нефтегазовой отрасли это – строительство третьей технологической линии на действующем заводе СПГ в Пригородном.

– На рынке сложилась оптимальная конъюнктура. В странах АТР наблюдается ежегодный рост спроса на сжиженный природный газ. По некоторым оценкам, к 2020 году потребность азиатских рынков в СПГ вырастет в два раза. Бизнесу необходимо пользоваться моментом и расширяться, – считает министр экономического развития Сахалинской области Сергей КАРПЕНКО.

Как напоминает министр, власти Японии сразу после мощного цунами и аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» открытым текстом объявили о своем намерении снизить долю производимой атомной энергии. Образовавшийся дефицит решено было покрыть за счет поставок СПГ. Таким образом для увеличения поставок сахалинского газа, который сегодня занимают всего 8 – 9% японского рынка, сложились самые благоприятные условия.

– Нужно ковать железо пока оно горячо. Конкуренты не сидят без дела и уже сейчас активно создают мощности по производству СПГ по всему миру. У нас есть временной промежуток с 2016 по 2018 года, когда заработают серьезные австралийские проекты. За это время необходимо ускорить экспансию сахалинского СПГ, – согласен с министром Андрей Галаев.

Как утверждает главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи», решение о строительстве третьей очереди завода СПГ в Пригородном будет принято в ближайшее время. Ее производственный объем составит пять миллионов тонн в год.

Кроме того, сейчас совместно с компанией «Газпром» прорабатывается вопрос строительства газохимического производства на Сахалине.

Энергия развития

Масштабные процессы происходят сегодня и в энергетическом секторе. Еще в 2011 году в области активными темпами шли работы по строительству четвертого и пятого энергоблоков Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, оборудование которой параллельно переводилась на газ. Модернизируются объекты энергетики Курильских островов. Совместно с компаниями «Ростехнологии» и «РАО ЕЭС Востока» рассматривается проект по созданию на западном побережье Сахалина топливно-энергетического комплекса.

– Речь идет о строительстве Сахалинской ГРЭС-2 и начале работ на месторождении Солнцевское-2, – поясняет Александр Хорошавин.

В рамках развития сельского хозяйства на островах будет запущен целый ряд новых инвестиционных проектов. В целом, подчеркивает губернатор, областные власти намерены уделять сельскохозяйственной отрасли особое внимание. Для примера, только с 2007 по 2011 год из разных источников в нее было вложено более 2 млрд рублей. Но самое главное – с помощью новой целевой программы развития отрасли, рассчитанной на 2013 – 2020 годы, руководство островного края намеревается внести системный характер в развитие регионального сельского хозяйства. Не разовые меры помощи, а систематическая поддержка, опирающаяся на бизнес-планы самих предприятий, должна стать залогом их успешного роста.

Положительные тенденции прослеживаются и в строительном комплексе. Как замечает губернатор, в 2012 году объем подрядных работ строителей увеличится и составит около 88 млрд рублей. Собственно государственные капиталовложения превысят 15 млрд рублей. А ведь в 2007-м году они не перевешали четырех миллиардов!

– Это говорит о четких приоритетах областной власти, которые связаны с развитием строительства на Сахалине и Курилах: жилья, социальной и транспортной инфраструктуры и так далее, – уточняет глава региона. – Но, в первую очередь, все наши действия должно касаться решения вопросов занятости сахалинцев и курильчан, повышения доходов людей и качества жизни в регионе.

Социальное будущее

Не люди для экономики, а экономика для людей – именно так можно охарактеризовать стратегию развития, которую реализуют сегодня власти Сахалинской области.

Улучшению демографической обстановки в регионе способствуют законы, регламентирующие поддержку молодых и многодетных семей, выплату регионального материнского капитала. Нормативные акты призваны помочь многодетным семьям в улучшении жилищных условий, отдыха и оздоровления детей, защитить интересы несовершеннолетних. Только за прием в семью одного ребенка, согласно региональному законодательству, усыновители получают более 500 тысяч рублей.

В дальнейшем власти также будут придерживаться социально ориентированной бюджетной политики. По словам губернатора, в этом плане безусловным ориентиром для него является дальнейший рост продолжительности жизни, сокращение смертности.

– Ремонт и строительство новых медицинских учреждений, создание эффективной системы подготовки трудовых кадров с участием бизнеса и с привязкой к потребностям островной экономики, например, технического института на базе СахГУ. Все это – наши приоритеты, – заявляет глава островного края.

И помочь области в их достижении должен вызванный началом раздела продукции по договору СРП «бюджетный прилив». Так что – да, в конце марта текущего года прозвучала, действительно, хорошая новость!

Иван БОГДАНЩИКОВ, «Дальневосточный капитал».