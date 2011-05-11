Каждый пятый дальневосточник занят в теневой экономике

В начале апреля глава Росстата Александр СУРИНОВ обнародовал неутешительные данные о масштабах теневой экономики в России. По его словам, доля этого сектора составляет около 16% от ВВП, или 7,1 трлн рублей.

Эти цифры легли в основу корректировки ВВП России на теневые операции юрлиц, а также неформальное производство и производство домохозяйств для собственных нужд. Правда, эксперты Росстата не учитывают при этом незаконных видов деятельности, таких как проституция, наркоторговля, порнография, контрафакт, коррупция. Вместе с тем, по оценкам Всемирного Банка, в 1999–2007 гг. средний размер теневой экономики в России составлял 48,6% от ВВП.

Неформальный сектор

Сегодня в неформальном секторе занято около 13 млн человек, или 18% экономически активного населения. Согласно методологии Росстата, к занятым в неформальном секторе относятся лица, которые в течение обследуемого периода были заняты, по меньшей мере, в одной из производственных единиц неформального сектора независимо от статуса занятости и от того, являлась ли данная работа для них основной или дополнительной. В качестве критерия определения единиц неформального сектора принят критерий отсутствия госрегистрации в качестве юрлица. При этом предприятиями неформального сектора считаются предприятия домохозяйств, или некорпоративные предприятия, принадлежащие домохозяйствам, которые осуществляют производство товаров и услуг для реализации на рынке и не имеют статуса юрлица.

Анализ выборочных обследований рабочей силы за 2001-2009 гг. показывает, что общероссийская доля занятых в неформальном секторе от общей численности экономически активного населения выросла на 5% (с 14,3% до 19,5%), а среди дальневосточников – на 7,3% (с 13,5% до 20,8%). Если конвертировать проценты в человеческие ресурсы, то прирост окажется еще внушительнее. В целом по России неформальная занятость за указанный период подросла на 4,3 млн человек, а по ДФО – на 245 тыс.

Если проанализировать региональное распределение неформальной занятости, то окажется, что показатели ухудшились у большинства субъектов округа. Наиболее заметно - у Амурской области, Приморского края, Республики Саха (Якутия) и Сахалинской области. И, напротив, несколько улучшились показатели у Хабаровского края и Магаданской области. Хотя и это весьма спорно.

По итогам 2009 г. лидерами по неформальной занятости населения среди субъектов округа стали Приморский край (26,4%) и Амурская область (31,1%). Несмотря на невысокие абсолютные показатели по процентному соотношению к общей численности занятого населения к ним можно добавить ЕАО, Камчатский край и Республику Саха (Якутия).

Динамика изменения численности и доли неформальной занятости по субъектам ДФО за 2001-2009 гг. представлена в таблицах №1-2.

Минимизация по схемам

А вот как выглядят наиболее распространенные «серые» схемы:

Схема №1. Самый простой способ избежать зарплатных налогов - выплачивать зарплату наличными из неучтенной выручки предприятия. Этот способ используют, в основном, предприниматели, с которыми клиенты рассчитываются наличными. Схема чаще практикуется в небольших строительных и транспортных фирмах, предприятиях общепита и в торговле. По документам в штате таких предприятий числится минимальное количество сотрудников, официально они зарабатывают ничтожные суммы - остальное выплачивается наличными без ведомости.

Схема №2. Компании, с которыми их клиенты рассчитываются исключительно через банк, скрыть выручку не могут. В этом случае предприятие просто перечисляет часть полученных от заказчика денег под видом оплаты услуг на счета обналичивающих фирм. За обналичку фирмам платится небольшой процент от суммы, естественно, на порядок ниже, чем налоговые ставки. Некоторые сразу выставляют заказчикам сумму заказа не на собственный, а на расчетный счет подставной компании. Как правило, клиент в курсе и требует лишь акт сверки.

Схема №3. При использовании банковских или страховых способов выплаты сотрудники получают свою зарплату на банковские счета как доходы от депозитов, а предприятие перечисляет банку деньги как проценты за использование кредита. В случае работы со страховыми компаниями зарплаты маскируют как выплаты по наступившему страховому случаю по регулярно перезаключаемому договору страхования.

Схема №4. С сотрудниками заключают договор подряда, а в некоторых случаях - договор оказания услуг. При этом вынуждают штатных специалистов обзавестись регистрационным номером индивидуального предпринимателя. Такой работодатель, по большому счету, не нанимает кадры, а лишь сотрудничает со специалистами.

Экономическим драйвером роста теневой экономики наряду с другими факторами является значительная налоговая нагрузка. Хотя по сравнению с 90-ми она и снизилось примерно на 20%, к ней следует добавить растущие тарифы энергоресурсов, транспорта, услуг связи и многочисленные «поборы» со стороны чиновников, что делает налоговое бремя в совокупности непосильным для многих предпринимателей. Те же в свою очередь минимизируют это бремя, уклоняясь различными способами от уплаты налогов.

Налоговое бремя

Второй катализатор серой экономики кроется в проблемах налогового администрирования. Лишь за 2010 г. в НК РФ было внесено более 20 изменений, а с 1998 г. - более 600. В таких условиях бизнесу трудно планировать деятельность. Особенно это касается малого бизнеса в регионах, который не может позволить себе содержать штат юристов и бухгалтеров.

Вот и получается, что, несмотря на принимаемые меры, налоговый рейтинг России в мире не улучшается. Согласно последнему обзору «Paying Taxes. Global picture», российская компания вынуждена отдавать в виде налогов 48,3% своей прибыли, уплачивая 11 видов налогов и тратя на это в среднем 320 часов в год. В результате по общему налоговому бремени Россия занимает 103-е место среди 183 стран (чем легче бремя, тем выше место), по общему количеству налоговых платежей - 35-е место, по времени, расходуемому на уплату налогов, - 131-е место, а по денежному налоговому бремени - 129-е место.

Одной из самых горячих тем стала замена единого социального налога (ЕСН) страховыми взносами, увеличившими налоговую нагрузку на фонд заработной платы с 26 до 34%, а для малого бизнеса, работавшего на «упрощенке», - с 14 до 34%. Такое решение было принято для сокращения дефицита пенсионного и социального фондов и, по расчетам Минфина, должно было повысить поступления в фонды на 800 млрд рублей. Но уже первый квартал показал: сборы резко упали.

По прогнозам экспертов, дополнительная нагрузка ведет к росту зарплат в конвертах. Основания для таких опасений налицо: по расчетам Центра стратегических разработок, собираемость взносов уже в 2010 г., когда было объявлено о новой ставке, снизилась на 1% ВВП. В результате Фонд социального страхования (ФСС) недосчитался 5 млн застрахованных работников, т.к. практически все они были переведены с трудовых на гражданско-правовые договоры.