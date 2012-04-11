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Дмитрий-освободитель: президент пообещал отменить в России «телефонное рабство»

11 Апреля 2012, 23:17 | Дальний Восток

11 апреля, ZRPRESS. Президент России Дмитрий Медведев встретился с представителями Открытого правительства. Главным пунктом повестки встречи стал вопрос - как улучшить деловой климат в стране и прекратить бесконечные восхождения на бумажные Эвересты. Некоторые цифры, приведенные на заседании, удивили главу страны.

Один из участников беседы решил продемонстрировать масштабы бюрократии: он склеил многочисленные разрешения, необходимые для начала строительства – просьбы, подтверждения, согласования. Получилось 37 метров – высота многоэтажного дома. Бизнес-климат в стране, мягко говоря, не на высоте, соглашаются и предприниматели, и Президент. По мнению Дмитрия Медведева, государство должно сократить свое присутствие в экономике. План приватизации есть, теперь главное – не отступать от него.

Независимые директора должны полностью заменить чиновников в госкомпаниях. Предприниматели предлагают также акционировать многочисленные государственные унитарные предприятия или изменить их статус - зачастую сейчас они государственные только на бумаге, а по сути - собственность директора. Медведев с этой инициативой согласился.

Другая тема - прозрачность работы судейского корпуса. "Мы предлагаем, чтобы все обращения любых граждан, включая просто граждан, либо вышестоящих судей, к судье по вопросу того дела, которое он сейчас ведет, были опубликованы, включая содержание этих контактов; мы также предлагаем, чтобы судьи в обязательном порядке заявляли и публиковали все факты давления на суд", - предложила управляющий директор компании PricewaterhouseCoopers Екатерина Шапочка.

Тех, кого осудили за мошенничество впервые, совсем не обязательно сразу же сажать в тюрьму, считает Президент. Есть и другие виды наказания, например, домашний арест. Их нужно использовать, если, конечно, преступник полностью возместит ущерб.

Когда речь зашла о правах предпринимателей, часть присутствующих отметила: в России должен появиться уполномоченный, который защищал бы бизнесменов. Но как сделать, чтобы с его мнением считались? Президент предлагает создать соответствующее подразделение при прокуратуре - так будет весомее.

Однако защищать нужно не только бизнес, но и потребителей. Участники беседы предложили отменить в России так называемое "телефонное рабство", то есть сделать так, чтобы при смене сотового оператора номер закреплялся за абонентом. В Федеральной антимонопольной службе говорят: никаких препятствий нет. Президент даст поручение заняться этим вопросом в ближайшее время.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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