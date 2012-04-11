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Бизнес получит долю от штрафов за нарушения ПДД
Частным инвесторам могут разрешить установку камер, фиксирующих нарушение ПДД. Это позволит местным бюджетам получить новую статью доходов, а бизнесу – долю от штрафов.
На экспертном совете Агентства стратегических инициатив (АСИ) был одобрен проект, разрешающий частным компаниям установку систем фиксации нарушений ПДД. Он может быть вынесен после оценки на рассмотрение наблюдательного совета АСИ во главе с Владимиром ПУТИНЫМ в конце апреля. Как считают эксперты, российские регионы не в состоянии оборудовать дороги камерами из-за недостаточности бюджетных средств. Проект был подготовлен компанией «Дорожные информационные системы».
Главный эффект, который ожидают разработчики, – социальный: на участках, где есть камеры, число нарушений скоростного режима уменьшается в 8–9 раз, число ДТП – на 20%, а тяжесть их последствий – на 10%. Есть и бюджетная составляющая: при минимальных затратах регионы смогут получить новый источник доходов в бюджет, исчисляемый миллиардами рублей. Инвесторы также не останутся в убытке: они получат долю от штрафов, которые заплатят нарушители, правда, ее размер пока не определен.
Средняя стоимость одного рубежа контроля с установкой и подключением к электросетям – около 3,5 млн рублей. «Впрочем, пока на пути у проекта стоят законодательные ограничения, - говорит гендиректор «Дорожных информационных систем» Андрей ГЛУХОВ. - Государственно-частное партнерство в сфере безопасности практически не имеет аналогов в России, пока такие проекты основывались на том, что компании продавали оборудование государству». Сейчас в законе о концессионных соглашениях предметом сотрудничества может быть только имущество, пишет РБК daily.
«Золотой Рог».
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