Комсомольск на подъеме промпроизводства

По прогнозным оценкам городских властей, объёмы промышленного производства в Комсомольске-на-Амуре в 2012 году вырастут 1,35 раза к уровню 2011 года, а инвестиции в основной капитал более чем в 2 раза превысят уровень минувшего года.

На ведущих промышленных предприятиях города - ООО «Роснефть – КНПЗ», ОАО «КнААПО», ОАО «Амурметалл», ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», ООО «Газпром инвест Восток» продолжится осуществление проектов модернизации и технического перевооружения. По сообщению пресс-службы администрации города, инвестиции в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» будут направляться и на строительство коммунальных объектов: подземный водозабор, городская канализация, система водоснабжения - 437 млн рублей. Из бюджета муниципалитета на капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе фасадов, кровель, газификации жилья выделено 128 млн руб. Кроме того, городу планируется выделение средств из краевого дорожного фонда в размере 90 млн рублей.

«Золотой Рог».