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Молодые японцы не могут найти работу
Согласно исследованиям, проведенным правительством Японии, все большее число выпускников японских вузов не могут найти себе рабочего места с полной занятостью либо склонны бросать найденное место через непродолжительное время.
Согласно подсчетам Канцелярии кабинета министров Японии, после окончания вузов и профессиональных училищ весной 2010 года на постоянную штатную должность смогли устроиться 569 000 человек. Однако к настоящему моменту 199 000 из них уже уволились.
Между тем 140 000 из выпускников со времени окончания учебных заведений не смогли найти работу либо работали с неполной занятостью. Правительство планирует к июню текущего года предложить меры по улучшению ситуации с трудовой занятостью среди молодежи.
На прошлой неделе парламент Японии принял бюджет на 2012 финансовый год на общую сумму в 90,3 трлн иен ($1100 млрд). Он стал, фактически, самым крупным за всю историю страны из-за расходов на проведение восстановительных работ, сообщает «Азиатский репортер».
«Золотой Рог».
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