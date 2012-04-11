Молодые японцы не могут найти работу

Согласно исследованиям, проведенным правительством Японии, все большее число выпускников японских вузов не могут найти себе рабочего места с полной занятостью либо склонны бросать найденное место через непродолжительное время.

Согласно подсчетам Канцелярии кабинета министров Японии, после окончания вузов и профессиональных училищ весной 2010 года на постоянную штатную должность смогли устроиться 569 000 человек. Однако к настоящему моменту 199 000 из них уже уволились.

Между тем 140 000 из выпускников со времени окончания учебных заведений не смогли найти работу либо работали с неполной занятостью. Правительство планирует к июню текущего года предложить меры по улучшению ситуации с трудовой занятостью среди молодежи.

На прошлой неделе парламент Японии принял бюджет на 2012 финансовый год на общую сумму в 90,3 трлн иен ($1100 млрд). Он стал, фактически, самым крупным за всю историю страны из-за расходов на проведение восстановительных работ, сообщает «Азиатский репортер».

«Золотой Рог».