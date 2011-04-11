У «Транзит–ДВ» новые предложения рынку

Группа компаний «Транзит–ДВ» начинает поставки на рынок Дальнего Востока широкой линейки нефтепродуктов, соответствующих современным экологическим стандартам. Новая программа реализуется совместно со структурами ТНК–BP.

Уже в ближайшее время Торговый дом «Транзит–ДВ» поставит в Камчатский край партию автомобильного дизельного топлива, соответствующего стандарту Евро–5, который характеризуется пониженным содержанием серы и других вредных для окружающей среды веществ. Следующим шагом станут поставки дизельного топлива Евро–5 на рынок Приморского края и других регионов Дальнего Востока.

«Первую пробную партию дизельного топлива Евро–5 мы привезем в Приморье уже в марте. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с владельцами автозаправочных сетей. Особенностью этого топлива будет то, что оно сделано по японским стандартам, ориентированным на двигатели автомобилей японского производства. Цена этого продукта будет на уровне рынка, но его главное конкурентное преимущество заключается именно в качестве, которое будет гарантированно высоким, идеально подходящим для японских авто», – говорит президент Группы компаний «Транзит–ДВ» Игорь ПОЛЬЧЕНКО.

Кроме того, новый продукт в рамках данной программы уже появился и на бункерном рынке. Торговый дом «Транзит–ДВ» реализует мазут VB–380 (соответствует стандарту IFO–380). Именно на этом виде топлива работают все суда современной конструкции начиная с 2001 года постройки.

«Мы сегодня формируем рынок IFO–380 здесь практически с нуля. Дело в том, что российские НПЗ выпускают IFO–180. И до сих пор флот, работающий на IFO–380, испытывал сложности с бункеровкой именно этим видом топлива в портах Приморья, поскольку он не был здесь представлен. Поэтому иностранцы, в особенности современные крупнотоннажные суда, даже если их маршрут лежал через приморские порты, предпочитали заходить на бункеровку к нашим азиатским соседям – в Сингапур, Гонконг, Пусан и т.д. И определяющим фактором зачастую была вовсе не цена нефтепродуктов, а банальное отсутствие у нас необходимого им IFO–380. А тем, кто все–таки шел на бункеровку к нам, приходилось искать компромисс и заливать в танки более легкий мазут, доводя его характеристики до более или менее подходящих с помощью смешивания, добавления различных компонентов. Сегодня мы создаем конкуренцию азиатским портам, расширяя спектр бункерного продукта, а также выводя логистику на новый уровень, задействовав танкер–семитысячник», – рассказывает Игорь Польченко.

Танкер Северо–восточного морского пароходства «Элара–ДВ» начал работать в качестве портового бункеровщика с начала февраля. Решение перевести танкер 7–тысячник в разряд портовых бункеровщиков стало новым подходом к логистике в бункерном секторе. Преимущества крупнотоннажного бункеровщика в том, что появилась возможность за один рейс доставлять крупные партии нефтепродуктов одному или нескольким судам. «Элара–ДВ» берет на борт до 7,5 тысячи тонн груза. Танкер способен выдавать груз со скоростью до 1000 кубометров в час. Такой подход дает возможность создать на рынке бункеровок новую систему, которая представляет собой регулярное движение бункеровщика с заранее согласованным расписанием по заявкам клиентов. Такая схема поднимет на новую качественную ступень уровень бункерного сервиса в портах Приморья.

Вполне закономерно то, что с первых же дней продажи VB–380 оказался востребованным иностранным флотом, заходящим в порты Приморского края. За три недели февраля на бункерном рынке Торговый дом «Транзит–ДВ» реализовал более 17 тысяч тонн данного продукта.

В ближайшей перспективе еще одна компания холдинга «Транзит–ДВ» ЗАО «Востокбункер» на основе поставляемого в регион мазута с НПЗ компаний «ТНК–BP» откроет производство широкого ассортимента нефтепродуктов под собственной маркой «VB» для бункерного рынка (VB–30, VB–40, VB–180, VB 380, Ф–5).

«Главное, на что мы ориентируемся сегодня, – это экологичность. Современные стандарты и в судостроении, и в автомобилестроении, и в эксплуатации генерирующих мощностей в большой и малой энергетике продиктованы необходимостью максимально снизить негативное влияние на окружающую среду. Неэкологичные двигатели, энергоустановки устаревают, постепенно уходят в прошлое. А новым – требуются энергоресурсы, соответствующие экологическим стандартам. Пусть в России этот процесс происходит медленнее, тем не менее, он идет, мы тоже никуда не денемся от него», – говорит президент Группы компаний «Транзит–ДВ».

Досье «ДК»

«Группа «Транзит–ДВ» – холдинговая компания, оказывающая широкий спектр услуг на рынках переработки и доставки энергоресурсов (нефтепродуктов, углей, природного газа), бункеровки флота, морских перевозок. «Группа «Транзит–ДВ» дает своим клиентам и партнерам возможность с помощью своих производственных мощностей и высококлассных специалистов совершать любые операции по перевалке, хранению и доставке нефтепродуктов и навалочных грузов в любых объемах и направлениях, в необходимые сроки. Компания основана 18 июля 1995 г. «Группа «Транзит–ДВ» включает в себя 9 компаний – ООО «Северо–восточное морское пароходство», ООО «Торговый Дом «Транзит–ДВ», ЗАО «Востокбункер», ООО УК «Хасан Сервис ДВ», ООО «Востоктепло», ООО «Магадан –Транзит ДВ», ООО «Камчатка «Транзит–ДВ», ОАО «Владрыбснаб», Фонд «Наш Север» – с единым корпоративным центром – Управляющей компанией ООО «Группа «Транзит–ДВ». Компания владеет собственным танкерным флотом и нефтеналивным терминалом в поселке Славянка Хасанского района Приморского края (ЗАО «Востокбункер»), с годовым объемом перевалки порядка 1 млн тонн.