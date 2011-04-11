Цветочный бизнес ДВ в поиске творчества и кадров

Март традиционно – самый «цветочный» месяц в году. И в Магадане, и в Якутске, и во Владивостоке продажи нежного, благоухающего товара стремительно взлетают, а следом так же молниеносно улучшается и настроение представительниц слабого пола. Причем с каждым годом выбор цветов становится все больше, а уровень подарочных композиций – выше.

Искусство флористики живет по своим законам. Претендуя на статус одного из видов дизайна, оно вполне благополучно существует в рыночных условиях. Сегодня практически нет ни одного дальневосточного региона, где цветочные продавцы не придавали бы значения творческому поиску. Правда, дизайн, изначально возникший как маркетинговая стратегия, здесь присутствует весьма своеобразно. Его, конечно, пытаются использовать в качестве некоего маркетингового инструмента, но попытки эти зачастую недалеко уходят от обычных доморощенных «изысков».

Парадоксы рынка

Проблема лежит на поверхности. О ней говорят владельцы цветочных салонов буквально в каждом городе Дальнего Востока – в ДФО отсутствует школа флористики, учебное заведение, где новичкам можно было ознакомиться хотя бы с азами ремесла, не говоря уже о полноценном образовании, за которым стоит профессионализм настоящего мастера. Ближайшая школа флористики находится в Красноярске, но даже она не каждому дальневосточнику по карману. А известные в России и за рубежом мастера–флористы, путешествующие по миру со своими мастер–классами и семинарскими программами, Дальний Восток посещают совсем нечасто.

Эта проблема, возможно, не является сугубо дальневосточной. Флористика – явление относительно новое в нашей стране, причем настолько, что официальный статус профессия «флорист», получила совсем недавно. В итоге кадровый вопрос в дальневосточном флористическом бизнесе остается едва ли не самым острым, в отличие от некоторых других бизнесов, замешанных на дизайне.

Ситуация выглядит несколько парадоксальной. Все же отдаленность регионов Дальнего Востока по логике должна была поставить во главу угла совсем другую проблему – качество скоропортящейся продукции, преодолевшей огромные расстояния. Но цветочники упоминают ее вскользь. Бизнес с ней по большому счету справился, не только «отточив» логистические схемы, но и научившись планировать свои потери, внося соответственные издержки в стоимость цветов.

Впрочем, несмотря на отработанные логистические цепочки, ассортимент продавцам все же приходится сужать. «Я стараюсь, конечно, чтобы ассортимент был приближен к стандартам западных регионов страны, – говорит владелица студии «Шафали» в Петропавловске–Камчатском Елена ГУДОВСКАЯ, – но некоторые растения просто не могут дойти до Камчатки. Тем не менее мы в состоянии удовлетворить спрос практически любого покупателя».

Одностороннее движение

Несмотря на остроту проблем, флористический бизнес в ДФО, тем не менее, по всем признакам процветает. Салоны и магазины предлагают сегодня довольно широкий перечень услуг – от составления букета до цветочного дизайна интерьера, к тому же помимо традиционных форм торговли в последние годы набирают обороты и заказы подарочных букетов через Интернет с доставкой в любой регион России и даже за рубеж. Сама по себе эта услуга в принципе не является чем–то новым. С подобной практикой салоны знакомы, по меньшей мере, лет десять. Но долгие годы среди клиентов цветочных компаний, выбиравших эту услугу, были в основном наши соотечественники, проживающие за границей. Заказы с доставкой на дом шли, как правило, из–за рубежа.

Сейчас эта тенденция меняет свой вектор. И пусть Дальний Восток, по данным российской компании «Фламенко», работающей с флористическими заказами по всей стране и за ее пределами, не самый активный федеральный округ, заказы поступают фактически из всех дальневосточных регионов. Наиболее активен в этом отношении Хабаровск, не далеко ушел от него и Владивосток. При этом поток заказов с Дальнего Востока остается существенно слабее, чем в обратном направлении. В основном компании в работе с регионами ДФО приходится заниматься доставкой цветочных подарков в дальневосточные города.

Местные цветочные фирмы также включают в перечень своих услуг заказы с доставкой. И если в пределах своих регионов салоны занимаются доставкой самостоятельно, зачастую не устанавливая даже наценок на дополнительную услугу, то для доставки за их пределами, как правило, подключают партнеров. В итоге цены на цветочный подарок, прошедший определенную цепь посредников, вырастают, по данным владивостокской компании «Доминик Декор», в среднем на 20%.

«Мы ищем для сотрудничества коллег в других регионах, которые, на наш взгляд, выдерживают определенный уровень дизайна, – рассказывает директор «Доминик Декора» Александр КАЧУРИН. – Цена в этом случае зависит от стоимости цветов в регионе, где собирается букет и осуществляется его доставка. Например, если в Майами, условно говоря, цветок стоит три доллара, в Москве он же стоит пять долларов, а во Владивостоке – семь, то цена за букет, заказанный здесь и доставленный адресату в Майами, будет рассчитываться исходя из стоимости его именно в этой стране, а не во Владивостоке или Москве. Зачастую цветы, врученные за границей, по цене оказываются значительно дешевле, чем аналогичные букеты в нашем регионе. Но по опыту нашей компании можно сказать, что все же 80% заказов – это внутрироссийские продажи, при этом случаи сотрудничества с дальневосточными городами пока остаются единичными.

Это говорит о том, что на Дальнем Востоке сама услуга заказа подарка в другой регион недостаточно развита. С одной стороны, для ее оказания нужна определенная инфраструктура, техническое оснащение салонов, обученный персонал, налаженные партнерские связи и система гарантий качества. С другой, дальневосточники отличаются от жителей других регионов плохой осведомленностью о самой услуге, именно поэтому интерес к ней довольно слабый».

Контакт через Москву

По оценкам экспертов, уровень потребления цветов на дальневосточных рынках все же не столь высок, как в столичных городах России. Тем не менее, участники рынка говорят о высокой конкуренции практически в каждом регионе. Правда, сама конкуренция выстраивается иногда на принципиально иных основаниях, чем на западе. Если там зачастую бренд цветочного салона ассоциируется у потребителя с именем известного флориста, активно участвующего в конкурсах, фестивалях, имеющего, как правило, не только сертификаты, но и определенные успехи в подобных мероприятиях, то дальневосточные салоны похвастаться такими именами в подавляющем большинстве случаев просто не могут. Примеры участия дальневосточников в подобных мероприятиях остаются редкими, а сами мероприятия на Дальнем Востоке почти не проводятся. В том же Владивостоке крупный фестиваль, собравший представителей профессии не только с Дальнего Востока, но и из Сибири, проходил всего один раз – в 2000 году.

Правда, некоторые субъекты региона проводят фестивали на местном уровне. Так, осенью прошлого года в Благовещенске третий раз прошел областной фестиваль. С 2005 года проходят ежегодные фестивали и на Сахалине, причем там мероприятие имеет международный статус.

Сахалинский фестиваль стал едва ли не самым заметным событием на Дальнем Востоке. Он вошел в перечень мероприятий, отмеченных Национальной гильдией флористов, и имеет все основания организовать на своей площадке фестиваль, выходящий за рамки области. Но его организаторы отмечают слабые межрегиональные связи флористов в ДФО. Несмотря на свою открытость и готовность к сотрудничеству, ни один флорист из соседних дальневосточных городов не прислал заявки на участие.

«Мы заинтересованы в региональном конкурсе и приглашаем флористов отовсюду, – говорит руководитель сахалинской компании «Ландшафтный центр» и один из организаторов фестиваля Виталий ТЕСЛЕНКО. – Недавно Агентство по культуре оповестило, что раз в два года будет финансировать наше мероприятие. Теперь при поддержке бюджета мы сможем сделать это событие более масштабным. Надеемся, что это поможет сплотить дальневосточных флористов, что крайне необходимо для творческого и профессионального роста».