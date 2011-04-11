МТС поборется за НТК

Президент МТС Михаил ШАМОЛИН заявил, что оператор примет участие в конкурсе на покупку дальневосточного сотового оператора «Новая телефонная компания» (НТК), но окончательное решение будет зависеть от цены актива.

О готовности участвовать в тендере по продаже НТК Михаил Шамолин сообщил в ходе бизнес–форума «Тройки Диалог». Он заявил: «Это достаточно хороший, здоровый, привлекательный актив. Он находится в нашей сфере бизнеса, поэтому, безусловно, на НТК мы будем смотреть… И думаю, что не мы одни…». Г–н Шамолин сказал, что МТС направит свое индикативное предложение на НТК, отметив, однако, что решение о покупке будет зависеть также и от запрашиваемой цены.

«МегаФон» также рассказал о своем интересе к приморскому оператору. Представитель компании подтвердил, что «МегаФон» направил индикативное предложение, однако оценку стоимости комментировать отказался.

Напомним, в ноябре 2010 г. мажоритарный акционер НТК Korea Telecom объявила о намерении продать 80% компании, оценив актив в $500 млн. Одним из возможных претендентов на покупку оператора назывался «ВымпелКом», который не обладает GSM–лицензиями в большинстве регионов Дальнего Востока. О своем интересе к НТК также говорили представители «Ростелекома».

По мнению Константина АНКИЛОВА, управляющего партнера iKS–Consulting, стоимость НТК составляет около $270 млн, если исходить из мультипликатора EBITDA за 2009 год, который составил 6.2. Аналитик отметил, что это средний показатель для рынка и, так как в последнее время существует тенденция завышения цены телеком–активов, итоговая стоимость наверняка будет заметно выше.