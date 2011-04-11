Реализация Эльконского проекта продолжается

Президент Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ встретился с гендиректором ОАО «Атомредметзолото» Вадимом ЖИВОВЫМ, руководителями Эльконского ГОКа – директором Олегом ВАРВАРОЙ и первым заместителем – исполнительным директором Яковом ПОЛУНКИНЫМ.

Разговор шел о ходе реализации проекта строительства Эльконского горно–металлургического комбината. ЗАО «Эльконский ГМК» было создано в 2007 году для разработки Южной группы месторождений Эльконского ураново–рудного района, расположенного в Алданском районе и занимающего второе место в мире по объемам запасов уранового сырья. В настоящее время ЗАО «Эльконский ГМК» обладает лицензиями на разведку и добычу по семи месторождениям.

Реализация проекта освоения этих месторождений является важнейшей задачей для выполнения программы развития атомной отрасли России и в перспективе способна обеспечить до 30% потребности страны в природном уране. Кроме того, реализация проекта строительства Эльконского ГМК имеет важное социально–экономическое значение для развития Южной Якутии, неслучайно он включен в состав инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии».

Как проинформировали представители компании, в 2010 году ЗАО «Эльконский ГМК» были проведены инженерно–геологические изыскания под объекты строительства комбината, экологические исследования базового состояния окружающей природной среды, промышленные испытания технологической схемы переработки руды, доразведка запасов на месторождениях Элькон и Непроходимое, а также ряд других мероприятий. Продолжается проектирование строительства ГМК. Проведены общественные слушания по вопросам оценки воздействия на окружающую среду предприятия при освоении урановых месторождений Эльконской группы.

Егор Борисов выразил удовлетворение итогами работ. Зная о том, что ГК «Росатом» занимается приобретением месторождений за рубежом, имеющих ограниченные запасы, глава Якутии выразил надежду, что ничто в будущем не повлияет на реализацию Эльконского проекта. В рамках встречи были также обсуждены вопросы привлечения инвестиций, включая иностранные. Состоялся обмен мнениями о переговорах с потенциальными инвесторами, которые велись в последнее время руководством Республики Саха (Якутия) и менеджерами ГК «Росатом».