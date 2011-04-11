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«РусГидро» купит «Рейкьявик»

11 Апреля 2011, 14:02 | Дальний Восток

Геотерм ОАО «РусГидро» намерено приобрести исландскую инновационную компанию «Рейкьявик Геотерм» для реализации проекта по строительству геотермальных электростанций на Камчатке, сообщил глава «РусГидро» Евгений ДОД на заседании комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России.

Ранее министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО заявлял, что Россия и Исландия намерены развивать сотрудничество в области геотермальных источников энергии. По словам г–на Дода, специалисты «РусГидро» провели с исландскими коллегами уже четыре встречи. В настоящее время на Камчатке ОАО «Геотерм» осуществляет производство и сбыт электроэнергии, поставляя ее в центральный и озерновский энергоузлы, обслуживающие более 65% территории Камчатского полуострова.

Установленная мощность Мутновских геотермальных электростанций, эксплуатируемых энергокомпанией – 62 МВт, Паужетской ГеоЭС – 12 МВт. На Паужетской ГеоЭС реализуется проект строительства бинарного энергоблока мощностью 3,5 МВт, ввод которого запланирован на 2011 год.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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