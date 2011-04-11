Покровский завод базальтовых материалов выпустит композиты

Покровский завод базальтовых материалов произвел с начала запуска в сентябре 2010 года 11027 куб. м теплоизоляционных плит. Сегодня здесь приступают к реализации инновационного проекта по выпуску композитных материалов.

Первоочередные планы были рассмотрены на выездном совещании под руководством вице–президента Республики Саха (Якутия) Дмитрия ГЛУШКО и председателя правительства Республики Саха (Якутия) Галины ДАНЧИКОВОЙ. За время работы было заключено 70 договоров с предприятиями различной формы собственности на поставку базальтовых плит. Отгрузка производилась в Якутск и улусы республики. Продукция Покровского завода не уступает по своим характеристикам привозным теплоизоляционным материалам и, что немаловажно, дешевле. Ежемесячный объем производства составит 5 тыс. куб.м базальтовых плит. Таким образом, уже в этом году здесь планируют произвести порядка 55 – 60 тыс. куб. м.

Стоит отметить, что весь указанный объем будет востребован строительным комплексом республики. В планах компании – реализация инновационного проекта «Базальт – новые технологии» по выпуску композитных материалов на основе базальтового непрерывного волокна. Это своего рода «материалы будущего», которые уже сегодня находят применение в строительстве, энергетике, промышленности, жилищно–коммунальном хозяйстве. Стоимость проекта составляет 800 млн рублей. К нему проявили интерес в госкорпорации «Роснанотех», выразив готовность вложить в проект 400 млн руб.