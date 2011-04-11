Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Якутской топливно–энергетической компании новый гендиректор
На заседании совета директоров ОАО «Якутская топливно–энергетическая компания» (входит в состав нефтегазового блока Инвестиционной группы «Сумма Капитал») генеральным директором избран Игорь ДЕМИДОВ, ранее занимавший пост заместителя гендиректора по стратегическому развитию.
Как заявил председатель Совета директоров ЯТЭК Марат ШАЙДАЕВ, перед новым гендиректором стоит задача обеспечить качественную реализацию долгосрочной инвестиционной программы, которая выведет предприятие на новый уровень. Это принесет пользу Республике Саха (Якутия) и всем жителям Якутии, являющимся потребителями продукции компании. Совет директоров положительно оценил работу предыдущего гендиректора Андрея ЗАГОРСКОГО, который обеспечил вывод предприятия из кризиса и запуск инвестиционной программы.
Досье «ДК»
ОАО «Якутская топливно–энергетическая компания» – основное газодобывающее предприятие Республики Саха (Якутия), владеющее лицензиями на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу Мирнинского и Толонского участков углеводородов, а также на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений в пределах Тымтайдахского участка Республики Саха (Якутия). Запасы природного газа оцениваются в 187,8 млрд куб. м, газового конденсата – 11,2 млн т. ЯТЭК – единственное предприятие, снабжающее газом центральный регион Республики Саха (Якутия). Доля «ЯТЭК» в добыче природного газа на территории республики составляет около 65 %, при этом предприятие обеспечивает на 90 % потребности Якутска.
Новости тематики
- Торговые инструменты начинающего трейдера
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
Новости раздела
- S7 вернет прямые рейсы Якутск – Москва – Якутск
- Акция "Дальний Восток без ВИЧ" прошла в Уссурийске
- Новый резидент Cвободного порта Владивосток займется разведением лосося на Сахалине
- Строительство международного моста через Амур по обеим сторонам границы идет по графику
- Tele2 представила нового коммерческого директора сахалинского филиала
- На Дальнем Востоке откроется сетевая академия компании Huawei
- На Сахалине намерены модернизировать овощехранилища
- В Амурской области решили создать уникальный бренд региона
- Дальневосточники, чтобы привлечь внимание к региону, привезли в Москву 18 тонн мяса и рыбы
- Померяемся мостами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- Муниципальный автопарк Хабаровска пополнился новыми автобусами на газовом ходу
- Фестиваль "Территория. Сахалин" открылся спектаклем-концертом "Ван Гог. Письма к брату"
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- Эсминец ВМС США приблизился к Владивостоку на критическое расстояние
- Швартовать, так "принцессу"
- Жители Приморья рассказали, как отмечают Новый год на работе
- На Дальнем Востоке откроется сетевая академия компании Huawei