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В Якутской топливно–энергетической компании новый гендиректор

11 Апреля 2011, 14:02 | Дальний Восток

На заседании совета директоров ОАО «Якутская топливно–энергетическая компания» (входит в состав нефтегазового блока Инвестиционной группы «Сумма Капитал») генеральным директором избран Игорь ДЕМИДОВ, ранее занимавший пост заместителя гендиректора по стратегическому развитию.

Как заявил председатель Совета директоров ЯТЭК Марат ШАЙДАЕВ, перед новым гендиректором стоит задача обеспечить качественную реализацию долгосрочной инвестиционной программы, которая выведет предприятие на новый уровень. Это принесет пользу Республике Саха (Якутия) и всем жителям Якутии, являющимся потребителями продукции компании. Совет директоров положительно оценил работу предыдущего гендиректора Андрея ЗАГОРСКОГО, который обеспечил вывод предприятия из кризиса и запуск инвестиционной программы.

Досье «ДК»

ОАО «Якутская топливно–энергетическая компания» – основное газодобывающее предприятие Республики Саха (Якутия), владеющее лицензиями на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу Мирнинского и Толонского участков углеводородов, а также на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений в пределах Тымтайдахского участка Республики Саха (Якутия). Запасы природного газа оцениваются в 187,8 млрд куб. м, газового конденсата – 11,2 млн т. ЯТЭК – единственное предприятие, снабжающее газом центральный регион Республики Саха (Якутия). Доля «ЯТЭК» в добыче природного газа на территории республики составляет около 65 %, при этом предприятие обеспечивает на 90 % потребности Якутска.

Автор: По сообщениям информагентств
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