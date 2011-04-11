Амурский судостроительный завод построит судно для Газфлота

ОАО «Амурский судостроительный завод» заложил транспортное судно–снабженец для дочернего предприятия ОАО «Газпром» – «Газфлота». Планируется, что судно будет обеспечивать работу полупогружных буровых установок.

Новое судно (дедвейт 4415 тонн, длина – 90 м, скорость полного хода – 17 узлов) рассчитано на экипаж в количестве 20 человек, а также на 40 пассажиров и спецперсонал. Оно будет доставлять установки, трубы, цемент, запчасти, топливо, воду, продовольствие и другие грузы на плавучие буровые, а также участвовать в оказании помощи аварийному флоту, тушить пожары на плавучих и береговых сооружениях. Снабженец имеет неограниченный район плавания с автономностью 30 суток, район эксплуатации – моря арктического шельфа.