Cisco и РАО ЭС Востока посотрудничают

Cisco и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Его цель – создание единой мультисервисной корпоративной сети холдинга «РАО ЭС Востока», которая соединит все подразделения, расположенные в разных точках Дальнего Востока.

Новая телекоммуникационная инфраструктура призвана не только повысить эффективность взаимодействия внутри управленческого аппарата, но и стать первым шагом к построению системы «интеллектуальной энергетики» – концепции управления энергосистемой на основе современных программных решений. Согласно планам энергохолдинга работы по проектированию мультисервисной сети должны быть закончены к концу текущего года, а в 2012–м планируется приступить к фактическому строительству.

В рамках соглашения ООО «Сиско Кэпитал СНГ» подтвердило возможность предоставления кредитной линии в 1,5 млрд рублей, которые при необходимости могут быть использованы для финансирования проекта.