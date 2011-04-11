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ХНПЗ удостоился номинации «За развитие рынка труда»
Хабаровский нефтеперерабатывающий завод НК «Альянс» по результатам Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2010 году занял второе место в номинации «За развитие рынка труда». Право участвовать в федеральном этапе конкурса Хабаровский НПЗ получил после победы в краевом.
Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года с целью привлечения общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организаций и демонстрации конкретных примеров решения социальных задач. Как сообщает пресс–служба завода, всего на федеральный этап конкурса поступило 296 заявок от 60 регионов России.
Одним из важнейших критериев оценки стало создание новых рабочих мест. В период мирового экономического кризиса, поразившего в конце 2008 года и начале 2009 года отечественную промышленность и заставившего владельцев бизнеса избавляться от ставших избыточными трудовых ресурсов, ОАО «Хабаровский НПЗ» вел набор сотрудников. По плану владельца предприятия – НК «Альянс» коллектив завода, насчитывающий около 1300 сотрудников, с 2010 по 2012 год должен вырасти почти на 260 человек. Расширение штата связано с приближающимся завершением масштабной реконструкции предприятия, новые мощности которого потребуют и новых рабочих рук.
Впрочем, количественное увеличение – лишь часть заслуг Хабаровского НПЗ по развитию рынка труда в Хабаровском крае. Не менее важным выглядит тот факт, что новые рабочие места на заводе – это предложение для квалифицированных рабочих, технологов и инженеров, что меняет в лучшую сторону качественный состав трудового ресурса региона. При этом, не имея на местном рынке достаточного кадрового предложения, завод несет немалые затраты, чтобы самостоятельно сформировать необходимый профессиональный уровень своего коллектива.
Вновь принятые работники проходят обучение по профильным специальностям в учебном комбинате предприятия, НПЗ имеет договоры с техническими училищами, техникумами, вузами, некоторые из которых открыли специализированные кафедры исключительно под заказ хабаровских нефтепереработчиков. Так, обучение необходимым для нефтепереработки специальностям начали в Тихоокеанском госуниверситете и Комсомольском–на–Амуре техническом университете. На любой ступени карьерной лестницы сотруднику, при поддержке работодателя, предоставляется возможность повышения квалификации, обучения как на курсах, так и в вузах. В коллективе поддерживается атмосфера инициативности. Саморазвитие, благодаря внедряемой системе управления эффективностью сотрудника, становится нормой жизни не в образном выражении, а имеет здесь вполне осязаемые личные планы.
Надо сказать, что благодаря политике НК «Альянс» Хабаровский НПЗ в последнее десятилетие своей 75–летней истории превратился в современное производство с высоким уровнем организации труда. Безопасность и культура производственного процесса доведены здесь до соответствия самым высоким требованиям. Места работы, например, операторов установок, больше напоминают компьютерные классы, в которых чистота и организованность пространства соединяется с технологичностью.
Нельзя обойти стороной и уровень материального обеспечения работников Хабаровского НПЗ, который всегда значительно превышает средние показатели заработной платы в Хабаровском крае. Дополнительной мотивацией служит предлагаемый объемный соцпакет, включающий в себя возможность получения различных дополнительных выплат при уходе на пенсию, в отпуск по уходу за ребенком, в целом ряде других жизненных ситуаций. Сотрудники завода имеют возможность без очереди устроить ребенка в детский сад. Для уникальных специалистов–нефтепереработчиков предусмотрена программа поддержки при найме жилья, разрабатываются мероприятия корпоративной поддержки при получении ипотеки.
Важным является и приверженность НК «Альянс», руководства завода к сохранению корпоративной культуры, предполагающей уважение к истории родного предприятия и его ветеранам, формирование нравственного стержня в современной молодежи с приверженностью к здоровому образу жизни, творчеству, взаимовыручке. Команды Хабаровского НПЗ регулярно побеждают в городских и краевых творческих и спортивных состязаниях.
Так в общих чертах выглядит «развитие рынка труда» Хабаровским НПЗ. И это не кампания ради победы на очередном конкурсе. Это необходимость, заставляющая НК «Альянс» создавать в Хабаровске самое современное производство и умеющий на нем работать высокопрофессиональный коллектив.
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