Свинец на Колыме будет добываться как побочный продукт

Свинец в Магаданской области будет добываться как побочный продукт переработки серебросодержащей руды с высокой концентрацией тяжелого металла. Линия гравитационного обогащения запущена на Омсукчанской золотоизвлекательной фабрике.

Её смонтировали всего за три месяца. Линия предназначена для переработки серебросодержащей руды с высокой концентрацией свинца.

По словам управляющего директора ЗАО «Серебро Магадана» Геннадия КУЗЬМЕНКО, свинец является серьёзной помехой при получении из руды серебра. Новый гравитационный узел позволит решить эту проблему. С прошлого года компания приступила к отработке Гольцовского серебряного месторождения с высоким содержанием свинца. Было добыто 23 тысячи тонн руды. В этом году планируется добыть 140 тысяч тонн руды. Полученный гравитационным методом концентрат с фабрики будет отправляться в Казахстан, где из него уже смогут извлекать и серебро и свинец. Таким образом, в 2011 г. в Магаданской области впервые будет произведена добыча свинца.