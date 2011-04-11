Железную дорогу Сахалина модернизируют

В 2011 году ОАО «РЖД» инвестирует 540 млн руб. на модернизацию железнодорожной инфраструктуры острова Сахалин.

В рамках данного проекта осуществляются мероприятия по реконструкции искусственных сооружений, находящихся в аварийном состоянии. В 2011 году планируется завершение работ по реконструкции трех мостов (на 225 км линии Корсаков – Ноглики, 288 км перегона Туманово – Вахрушево, 460 км перегона Победино – Тымовск), а также проведение реконструкции шести мостов.