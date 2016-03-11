Остался месяц до завершения приема заявок на конкурс "Ростелекома" для журналистов

Продолжается прием работ на V Ежегодный Международный конкурс журналистов «Технологии для жизни – больше возможностей» от «Ростелекома». На сегодняшний день поступило 40 материалов от журналистов Дальнего Востока. До завершения приема конкурсных работ остался всего 1 месяц, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Конкурс проводится для привлечения региональных СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению инновационных технологий и сервисов и их применения в разных сферах жизни общества.

Состязание включает два этапа: региональный и федеральный. Главным призом для победителей на федеральном уровне станет поездка в штаб-квартиру ZTE в Китае уже осенью 2016 года.

Приглашаем журналистов и представителей социальных медиа принять участие в конкурсе! Приём конкурсных работ продлится до 10 апреля 2016 года. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте по ссылке: www.smi.rt.ru/about

Работы принимаются по номинациям: печатная пресса (газеты, журналы); радио и телевидение; интернет – СМИ (в том числе новостные агентства); социальные медиа (блогеры).

«С каждым годом увеличивается разнообразие контента и повышается качество материалов. Нам все сложнее выбирать победителя, и это очень радует. Понимаем, что писать про телеком-отрасль не просто, но тот факт, что наряду с профильными журналистами, появляются новые имена, говорит о том, что сфера телекоммуникаций прочно вошла в нашу жизнь. Наш конкурс дает возможность участникам проявить свой талант и оценить не только настоящее, но и будущее информационных технологий», - отметила директор Департамента внешних коммуникаций Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Любовь Алексеева.

В состав регионального жюри вошли:

· Суханов Виктор, Председатель Приморского регионального отделения «Союза журналистов России», член Общественной палаты Приморья;

· Свинчуков Андрей, Лауреат премии «Стерх», академик Всероссийской Интернет Академии, председатель экспертного совета премии и организационного комитета ДВИФ;

· Семенова Ольга, Журналист ИА "Камчатка", победитель конкурса «Технологии для жизни» в номинации «Интернет-СМИ» 2015 года;

· Кобызова Наталья, Первый заместитель министра внутренней и информационной политики Амурской области;

· Бочкарева Галина, Председатель Региональной общественной организации «Союз журналистов Республики Саха (Якутия)»;

· Сапунов Алексей, Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»;

· Алексеева Любовь, Директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Проект организован «Ростелекомом» в партнерстве с компанией ZTE при информационной поддержке ведущих региональных СМИ.

Досье "Золотого "Рога": Макрорегиональный филиал «Ростелеком - Дальний Восток»» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.