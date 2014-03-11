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"ВымпелКом" теряет абонентов
11 Марта 2014, 08:10 | Дальний Восток
ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») оказалось в четвертом квартале 2013 года единственным оператором «большой тройки», показавшим снижение абонентской базы по сравнению с предыдущим кварталом на 2,7%, до 56,5 млн пользователей. ОАО «МегаФон» сообщило о росте абонентской базы в четвертом квартале на 2,8% до 68,13 млн абонентов. ОАО «МТС» отчиталось об увеличении количества сотовых абонентов на 2,9%, до 75,3 млн абонентов.
В 2013 году выручка «МегаФона» выросла на 9,1%, до 297,2 млрд рублей. OIBDA (OperatingIncomeBeforeDepreciationandAmortization показатель, означающий операционный доход до вычета амортизационных отчислений) увеличилась на 13,2%, до 132,6 млрд рублей, рентабельность OIBDA повысилась до 44,6% с 43%. Оператор ожидает в 2014 году роста выручки на 68%. Прогноз учитывает возможные негативные изменения в экономике страны, сообщил на прессконференции, посвященной подведению итогов года, генеральный директор «МегаФона» Иван ТАВРИН.
Конкуренты «МегаФона» в прогнозах более сдержанны. МТС ждут в 2014 году рост выручки на 35%, OIBDA на 2%. Vimpelcom, который объявил курс на снижение долга и инвестиций, прогнозирует в 2014 году выручку и EBITDA на уровне 2013 года.
По словам Ивана Таврина, драйверами опережающего роста станут увеличение выручки от передачи данных (в 2013 году она выросла на 28,9%), в том числе за счет превосходства в покрытии сети LTE; хорошие позиции в ритейле (по итогам 2013 года на продажи через собственные салоны и «Евросеть» у «МегаФона» приходилось около 70% подключений), а также рост удовлетворенности клиентов сервисами компании.
По итогам 2013 года сеть LTE «МегаФона» была доступна в 49 регионах, где проживают более 55 млн человек. У оператора было 1,4 млн абонентов 4G, на них приходилось 17,5% совокупного dataтрафика в сетях «МегаФона».
«МегаФон» не ведет переговоров о создании банка, заявил журналистам Иван Таврин. «У нас (на данном этапе) нет живого проекта, мы лишь вели переговоры с участниками рынка, но после долгих раздумий не пришли к разумному сценарию создания банка», сказал Таврин. По его словам, оператор не является финансовой организацией в чистом виде, к тому же политика Центробанка не располагает к созданию банка.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор: Олег Клименко
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