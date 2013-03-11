Потребители ДЭК оплатили через Интернет около 18 млн рублей

С марта 2012 года потребители ОАО "Дальневосточная энегетическая компания" (ДЭК, входит в состав холдинга ОАО "РАО Энергетические системы Востока") оплатили с помощью услуги "Оплати свет через Интернет" почти 18 млн рублей.

Так, в марте 2012 года через Интернет-сервис совершено платежей на сумму 576 тыс. рублей, в феврале текущего года в 5 раз больше (около 2,9 млн рублей).

Самыми активными в освоении новых технологий проявили себя приморцы - они совершили платежей на сумму свыше 10,3 млн рублей. Потребители Хабаровского края пока на втором месте - от них поступило 5,1 млн рублей. Потребители Амурской области за прошедший год перевели около 2 млн рублей, а Еврейской автономной области - более 630 тыс. рублей.

- Сервис оказался особенно актуальным и полезным для тех, кто привык экономить время. Среди активных пользователей услуги "Оплати свет через Интернет" - самые разные наши абоненты: предприниматели, просто занятые люди и даже пенсионеры. Иметь возможность оплатить электричество из любой точки планеты в любое время суток - хороший стимул поддерживать платежную дисциплину, - заметил генеральный директор ОАО "ДЭК" Виктор МИЛУШ.

С 6 марта 2012 года абоненты - физические лица, владеющие пластиковыми картами систем VISA и Mastercard, могут оплачивать электроэнергию, не выходя из дома или офиса при наличии компьютера, коммуникатора или планшета с доступом в Интернет. Для проведения оплаты потребленной электроэнергии клиенту необходимо зайти на сайт энергокомпании: www.dvec.ru, где, следуя инструкции, заполнить поле с номером лицевого счета, указать сумму, период, за который производится оплата, вписать данные с расчетной пластиковой карты стандартов VISA/Mastercard, нажать кнопку "Оплатить".

Энергокомпания постаралась максимально сократить сроки прохождения платежа: перечисленные денежные средства зачисляются на лицевой счет абонента в течение 1-3 банковских дней. Информацию о зачислении денежных средств на лицевой счет абоненты могут отслеживать в своем "Личном кабинете" на сайте ОАО "ДЭК". Также компанией учтены все требования к защите персональных и банковских данных клиентов.

Пресс-служба ОАО "ДЭК.