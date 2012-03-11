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Якутский бизнес поддержат японскими технологиями
Первый заместитель председателя правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ОАО) Людмила НИКОЛАЕВА провела встречу с Международным отделом японского «Хоккайдо Банка».
Тема встречи – участие предприятий Республики Саха (Якутия) в программе «Передача технологии строительства в холодных регионах» организатором которой выступает японский банк. Предложенная программа позволит клиентам АКБ «Алмаз-эргиэнбанк» (ОАО) установить тесные деловые контакты со строительными предприятиями Хоккайдо, получить из первых рук новейшие технологии коттеджного строительства.
Банк «Хоккайдо» оказывает большое содействие малым и средним предприятиям своей страны и, располагая своим представительством в Южно-Сахалинске, активно ищет возможности для бизнеса на Дальнем Востоке России.
«Дальневосточный капитал».
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