Якутский бизнес поддержат японскими технологиями

Первый заместитель председателя правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ОАО) Людмила НИКОЛАЕВА провела встречу с Международным отделом японского «Хоккайдо Банка».

Тема встречи – участие предприятий Республики Саха (Якутия) в программе «Передача технологии строительства в холодных регионах» организатором которой выступает японский банк. Предложенная программа позволит клиентам АКБ «Алмаз-эргиэнбанк» (ОАО) установить тесные деловые контакты со строительными предприятиями Хоккайдо, получить из первых рук новейшие технологии коттеджного строительства.

Банк «Хоккайдо» оказывает большое содействие малым и средним предприятиям своей страны и, располагая своим представительством в Южно-Сахалинске, активно ищет возможности для бизнеса на Дальнем Востоке России.

«Дальневосточный капитал».