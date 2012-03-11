Колыма: макроэкономика определяет развитие

На Колыме публично подвели итоги ушедшего года. Традиционно хозяйственный актив территории, приняв отчет областной администрации, в подробностях обсудил перспективы года наступившего. Эта давно уже заведенная здесь традиция помогает координировать действия власти и бизнеса, позволяет вносить необходимые коррективы в проекты развития.

Макроэкономические успехи

Макроэкономические показатели – может быть, и не самые понятные для рядовых жителей Колымы цифры, но от них «пляшет» все экономическое и социальное благополучие территории. Рост валового регионального продукта (ВРП) обеспечивает стабильное увеличение бюджета, а значит, создает дополнительную финансовую базу для решения насущных проблем жителей области. По предварительной оценке, по итогам прошлого года его объем в Магаданской области составил 65,5 млрд рублей, что на 13,9 % выше уровня 2010 г. При этом в пересчете на душу населения он вырос до 424,5 тыс. рублей и является одним из самых высоких в стране. Обеспечены эти показатели увеличением объемов промышленного производства, ростом инвестиций и госкапвложений в инфраструктуру и бюджетную сферу.

Значительно лучше, чем по стране, выглядит по итогам года и индекс промышленного производства – 107,1%. Как сообщил губернатор области Николай ДУДОВ, в промышленной сфере Колыме удалось добиться даже более высоких результатов, чем планировали. И основной вклад внесла базовая для области промышленность – горнодобывающая.

Как известно, с 2009 года после длительного спада в области возобновился рост объемов добычи драгметаллов. Добыча золота в прошлом году увеличилась на 1,2 тонны и составила 18,2 тонны. Успешным был сезон и в добыче серебра – его взяли на 100 тонн больше, доведя общий объем до 778 тонн. В 1,6 раза увеличился объем добычи общераспространенных полезных ископаемых.

По словам губернатора, рост на 7,8% индекса производства в рыбодобыващей отрасли также вселяет оптимизм, ведь она для северной территории весьма значима. Об оживлении экономики свидетельствует рост объема отгруженных товаров собственного производства на 28,4%, оборота организаций по всем видам экономической деятельности на 24,9%.

Малый бизнес – немалый вклад

Рост экономики области в значительной степени обеспечивает малый и средний бизнес, и роль его из года в год все более заметна. Сегодня малый бизнес обеспечивает на Колыме 21,7% ВРП, почти 22% рабочих мест, более 46% всей отгруженной продукции и оборота предприятий, 12,8% общего объема инвестиций. Налоги малого и среднего предпринимательства – это 38,5% областного бюджета.

По словам Николая Дудова, чтобы поддержать предпринимателей, областная власть основные усилия прилагала к тому, чтобы повысить доступность финансовых ресурсов для малых предприятий. Магаданским региональным фондом содействия развитию предпринимательства была оказана помощь 119 субъектам малого и среднего бизнеса на общую сумму более 86 млн рублей, ещё 55 млн рублей было выделено им из внебюджетного фонда ОЭЗ на возвратной основе. Увеличение объема и видов поддержки позволило закрепить позитивные процессы в развитии этой сферы бизнеса и обеспечить благоприятные условия для его дальнейшего устойчивого и динамичного роста в нынешнем году и последующие годы.

Инвестиции в будущее

В числе приоритетов администрации области – работа по привлечению инвестиций. Их объем тоже является важным индикатором экономического благополучия, рост – свидетельство оптимистичных настроений бизнеса.

В прошлом году объем инвестиций, вложенных в проекты территории, составил порядка 19 млрд рублей, превысив уровень предыдущего года на 10%. Но, как заявил Николай Дудов, реальная задача в течение двух лет – как минимум удвоить их объем. Только для реализации мероприятий программы развития Дальнего Востока и Забайкалья в этот период планируется направить около 14 млрд рублей. Все больший интерес к потенциалу Колымы проявляют зарубежные и отечественные компании.

Уже в наступившем году между администрацией области и российскими и китайскими инвесторами подписано пять соглашений на общую сумму более 2 млрд рублей. Одно из них по инвестпроекту «Геологическое изучение и освоение месторождений рудного серебра и золота Сенон и Серебряное, месторождения сурьмы и серебра Утро, месторождения коренного золота Юго-Восточной части Бурхалинского рудного поля» подписано с Юго-Западной горнопромышленной компанией (КНР, провинция Цзилин). В 2011 году предприятие получило лицензии на геологическое изучение, разведку, добычу металлов на этих месторождениях. По словам подписавшего соглашение генерального директора компании Шао Цзяньсян, администрация области всячески содействует осуществлению проекта, создавая благоприятный инвестиционный климат в регионе, и это нацеливает на расширение сотрудничества.

Инвестиционное соглашение по проекту «Программа геологоразведки и модернизации производства на месторождении Джульетта» подписано с Омсукчанской горно-геологической компанией. Компания планирует инвестировать в 2012 году в геологоразведку перспективных участков Тихий, Лесной, Озерный. Значительно больший объем инвестиций в геологоразведку – 505 млн рублей – в этом году будет осуществлен из средств федерального бюджета. В области уделяют особое внимание именно этим инвестициям – в разведку и геологическое изучение недр, а по существу, в будущее территории, ведь темпы дальнейшего роста экономики, успешная реализация принятых социальных программ и новых инициатив напрямую зависят от горнодобывающей отрасли.

В прошлом году, к примеру, за счет федерального финансирования оперативный прирост прогнозных ресурсов полезных ископаемых по сумме категории Р1+Р2 составил: золота – 360 т, олова – 30 тыс. т, железа – 138 млн т. При этом сами недропользователи вложили в геологоразведочные работы по драгоценным металлам около 2,5 млрд рублей, увеличив финансирование на 30% за год. Это обернулось приростом утвержденных запасов до 31 тонны золота и 865,4 тонны серебра.

Как подчеркнул губернатор Николай Дудов, подписание инвестиционных соглашений ускорит развитие экономики региона. «Мы считаем, что подписание соглашений между администрацией Магаданской области и бизнесом в течение 4 лет себя полностью оправдало. По инвестиционным соглашениям 2008-2011 годов в экономику региона удалось привлечь около 10 млрд рублей, что позволило создать 4,4 тыс. рабочих мест, перечислить 4,7 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней».

Инфраструктура подтягивается

Инвестиционное соглашение в рамках проекта «Строительство Усть-Среднеканской ГЭС» администрация области подписала с ОАО «Колымаэнерго». На 2012 год намечен запуск первого агрегата станции. Пуск в эксплуатацию Усть-Среднеканской ГЭС позволит в перспективе после интеграции электрических сетей изолированных районов Якутии создать северное крыло единой национальной электрической сети по маршруту «Запад – Восток», а также «Север – Юг». В 2011 году в эту стройку вложено 4,7 млрд рублей. За год возведена плотина, смонтирован первый агрегат, ведутся работы по сборке второго агрегата. Для технологического присоединения объектов комплекса в нынешнем году начнутся работы по расширению подстанции 220 кВ в п. Оротукан.

Много работы у энергетиков будет по подготовке к обеспечению электроэнергией новых потребителей от действующих ВЛ-110 кВ, в частности, им предстоит осуществить технологическое присоединение первоочередных объектов строительства первой очереди ГОКа на месторождении Наталкинское, а также на месторождении Павлик. Масштабные работы будут развернуты на строительстве ВЛ-10/35 кВ «Центральная – Сокол – Палатка». Для начала строительства этого объекта из федерального бюджета на ближайшие два года выделяется около 4 млрд рублей.

Из-за сокращения финансирования по Федеральной целевой программе «Развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года» снизились темпы дорожного строительства в области. Однако и здесь ситуация меняется к лучшему. В прошлом году на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт главной трассы территории – автомобильной дороги «Колыма» затрачено около 2 млрд рублей, в 2,6 раза больше, чем в 2010 году. В нынешнем году, по словам губернатора, финансирование вырастет еще на 30% и достигнет 2,6 млрд рублей.

Но преображается не только федеральная трасса. На автомобильные дороги регионального и муниципального значения в прошлом году было выделено 1,1 млрд рублей. Средства осваивались по федеральной и областной целевым программам. В текущем году в региональную дорожную инфраструктуру финансирование увеличивается почти в 1,5 раза и достигает 1,5 млрд рублей.

Масштабные проекты реализуются на Колыме и в области связи, которая является важнейшим элементом инфраструктуры. Среди основных, которые будет осуществлять компания «Ростелеком» в текущем и последующих годах, – строительство и модернизация мультисервисной сети. Это обеспечит доступ населения, включая труднодоступные удаленные населенные пункты, к современным цифровым технологиям. Будет расширяться зона покрытия в области услуги интерактивного цифрового телевидения.

Мобильная связь, которая демонстрирует в последние годы хорошую динамику проникновения, придет в ряд удаленных населенных пунктов, сотовые компании планируют замену оборудования с 2G на 4G, а также стандарта GSM.

Ориентировочно в 2013 году начнется строительство волоконно-оптической линии связи Хабаровск – Сахалин – Камчатка – Магадан. И этот проект, по словам Николая Дудова, особенно необходим территории.

Выстраивая современную инфраструктуру, область целенаправленно работает на улучшение условий не только для ее жителей, но и инвесторов, связывающих свои бизнес-планы с освоением богатств Колымы.

Юрий РОГОВ , «Дальневосточный капитал».