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Китайцы намерены перенять опыт приморцев по созданию нацпарка
13 миллиардов юаней направит Китай на создание уникальной особо охраняемой природной территории на границе с Приморским краем. Для эффективной работы по сохранению популяций дальневосточного леопарда и амурского тигра китайские специалисты намерены перенять опыт национального парка «Земля леопарда», пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Представители приморского нацпарка посетили Китай по приглашению ученых из Пекинского педагогического университета, которые последние десять лет занимаются изучением состояния популяций тигра и леопарда в северо-восточном Китае.
Во время переговоров хозяева рассказали о результатах правительственной встречи, на которой представители различных министерств и ведомств КНР обсудили проект сохранения популяций диких кошек. Китайские политики согласовали пятилетний план по созданию новой особо охраняемой природной территории на территории четырех природных резерватов, расположенных в Китае неподалеку от «Земли леопарда».
На пятилетнюю программу правительством Китая будет выделено 13 миллиардов юаней, что составляет около 146 миллиардов рублей. Средства будут направлены на создание национального парка нового для КНР типа по российскому образцу. При этом, преследуя общие цели в сохранении редких кошек, китайские специалисты намерены опираться на опыт коллег из «Земли леопарда».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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