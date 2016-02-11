Территорий опережающего развития в Приморье становится все больше

На территорию завода «Звезда» в Приморье распространят режим территории опережающего развития. У проекта большие шансы на успех, считает первый вице-губернатор края Василий УСОЛЬЦЕВ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень» премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал в конце января.

«Классический пример импортозамещения»

Документом определены местоположение границ ТОР «Большой Камень», перечень видов экономической деятельности, при проведении которых на данной ТОР действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объем капитальных вложений резидентов - 500 тысяч рублей. Также устанавливается, что в границах ТОР применяется таможенная процедура свободной экономической зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.

По словам Василия Усольцева, проект ТОРа в Большом Камне имеет высокие шансы на успех.

«Все компоненты для того, чтобы проект заработал, уже есть. Это источники финансирования - реализация проекта за счет компании «Роснефть» и обеспечение его инфраструктурой за счет государства, это компетентные кадры, производственные мощности, рынок и, благодаря принятому решению, льготы и преференции территории опережающего развития», - отметил первый заместитель главы Приморья.

Вице-губернатор также назвал проект создания судостроительного кластера в Большом Камне «классическим примером реализации политики импортозамещения».

«Это то, что мы можем делать сами и для себя. Реализация задуманного инвестпроекта позволит развить инфраструктуру российского флота. Ведь основные потребители продукции судостроительного центра: судов и морской техники - российские нефтегазовые и судоходные компании. Более того, это хороший пример переориентации работы исключительно оборонного предприятия на производство востребованной гражданской продукции», - подчеркнул Василий Усольцев.

Напомним, особый статус ТОР поможет создать судостроительный кластер на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС).

Частные инвестиции в территорию опережающего развития «Большой Камень» составят около 140 миллиардов рублей при бюджетных вложениях в размере более 3 миллиардов рублей, из них 390 миллионов - на инфраструктуру судостроительного комплекса «Звезда» и почти 3 миллиарда - на инфраструктуру жилого микрорайона.

В ТОР планируется создать первую в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тысяч тонн стали в год. Продуктовую линейку верфи составят высокотехнологичные крупнотоннажные суда, элементы морских и наземных нефтегазовых сооружений, морская техника, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса.

По информации разработчика проекта территории опережающего развития «Большой Камень» - Минвостокразвития, - налоговые отчисления в бюджеты всех уровней в результате создания судостроительного кластера на базе комплекса «Звезда» с 2015 по 2035 годы составят около 272,5 миллиардов рублей.

Отметим, сегодня строительство верфи на территории судоремонтного завода «Звезда» ведет ОАО «ДЦСС». Как отмечают на предприятии, в результате плотного сотрудничества с ведущими российскими и иностранными компаниями, привлеченными в проект в качестве проектировщиков и технических консультантов, судостроительный комплекс станет передовой верфью не только на Дальнем Востоке России, но и на российском рынке в целом.

«Установка инновационного оборудования позволит верфи строить суда любой сложности, характеристик и назначений, в том числе ранее не выпускаемых в России», - отметили в ДЦСС.

Станет возможным строительство судов обслуживающего флота, транспортных и буровых судов, морских буровых установок, модулей для заводов СПГ, газовозов, плавучих заводов по добыче, первичной переработке, хранению и отгрузке углеводородного сырья, добыче и производству СПГ типа FPU/FPSO и других. СК «Звезда» также сможет строить различные типы современной морской техники.

По мнению председателя правительства страны, новая территория опережающего развития «поможет решить многие проблемы, связанные с развитием региона».

«Будем надеяться, что оживится инвестиционная активность и укрепится экспортный потенциал», - заключил премьер-министр.

Замахнулись и на нефтехимию

Кроме того, первый вице-губернатор Василий Усольцев провел совещание по вопросу реализации проекта строительства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.

В рабочей встрече приняли участие вице-президент компании ОАО «НК «Роснефть» Виктор Ишаев, представители компаний ОАО «НК «Роснефть» и «ВНХК», руководство ООО «Инвестстрой» и руководители профильных департаментов администрации Приморья.

На повестку дня были вынесены как вопросы реализации проекта самого нефтеперерабатывающего комплекса - газификация объекта, обеспечение его работников социальной инфраструктурой, так и предложение о создании ТОР «Нефтехимический» на базе предприятия.

Как подчеркнул Василий Усольцев, данный вопрос уже проработан администрацией края.

«Заявка на включение в список ТОРов территории опережающего социально-экономического развития «Нефтехимический» на сегодняшний день подготовлена и находится на стадии согласования», - обозначил первый заместитель главы региона.

Создание ТОР «Нефтехимический» в Приморье, уверены специалисты, даст дополнительный импульс развитию экономики региона, а также созданию перерабатывающих отраслей на Дальнем Востоке. Реализация данного проекта также позволит увеличить грузооборот портов, создать десятки тысяч рабочих мест и увеличить доход бюджетов всех уровней.

«Благодаря реализации нефтехимической части проекта ВНХК вокруг комплекса сможет развиться нефтехимический кластер, где будут производиться продукты со значительной добавленной стоимостью. Быстрорастущий спрос на продукты нефтехимии в АТР открывает для России хорошие возможности в этом направлении», - отметил директор департамента промышленности Сергей КОВАЛЕВ.

Предполагается, что вблизи нефтехимического кластера будут развиваться смежные отрасли: строительная, энергетическая, транспортная, производства изделий из пластмасс, сопутствующие производства. Это, в свою очередь, откроет широкие перспективы для малого и среднего бизнеса.

Напомним, проект Восточной нефтехимической компании предполагает создание комплекса с проектной мощностью переработки до 30 миллионов тонн углеводородного сырья в год.

Дальнегорск тоже претендует на статус ТОРа

Заявка о присвоении Дальнегорску статуса территории опережающего развития направлена в правительство РФ. Об этом заявил губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на совещании по развитию горнорудной промышленности, которое он провел в муниципалитете на прошедшей неделе.

По словам главы региона, заявка подготовлена совместно с администрациями Приморья и Дальнегорского городского округа.

«Эта территория опережающего развития будет отличаться от ТОР «Михайловский» и «Надеждинская» тем, что здесь мы не будем обеспечивать инфраструктуру. Однако предприниматели получат весь пакет льгот, которые предусмотрены для ТОР», - акцентировал глава региона.

Владимир Миклушевский добавил, что это одна из мер, которая позволит уйти территории от монозависимости.

Кстати, в Дальнегорске прошло совещание, на котором обсудили развитие градообразующих предприятий Дальнегорска «БОР» и «Дальполиметалл». По итогам совещания глава региона дал поручение проанализировать ситуацию на предприятиях и дать конкретные предложения по проведению геологоразведочных работ в Приморье.

«Если сегодня не заняться этим вопросом, через 10-15 лет останемся у разбитого корыта. Геологоразведка - вещь хорошая, но дорогая. К решению этого вопроса можно привлечь иностранные венчурные фонды. Какую-то часть средств вложим мы, какую-то - они. Необходимо тщательно все проанализировать и заняться привлечением партнеров, даю вам срок до марта текущего года», - поручил глава региона профильному департаменту и Союзу горнопромышленников Приморья.

Отметим, создание первых двух ТОРов в Приморье правительство РФ утвердило в прошлом году. Соглашения с первыми якорными резидентами территорий опережающего развития «Надеждинская» и «Михайловский» были подписаны губернатором края в ходе первого Восточного экономического форума. Общая сумма инвестиций в два проекта составит около 73 млрд руб.

ТОР «Михайловский» специализируется на размещении крупных агропромышленных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. ТОР «Надеждинская» - на транспортно-логистической и промышленной отраслях производства.

Постановлением правительства РФ от 28 января создана территория опережающего социально-экономического развития «Большой Камень». Особый статус поможет создать судостроительный кластер на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС).

Всего в настоящее время на Дальнем Востоке действуют девять территорий опережающего развития: ТОР «Надеждинская» и ТОР «Михайловский» в Приморском крае, ТОР «Хабаровск» и ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае, ТОР «Белогорск» и ТОР «Приамурская» в Амурской области, ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» в Республике Саха (Якутия), ТОР «Беринговский» в Чукотском автономном округе и ТОР «Камчатка» в Камчатском крае.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.