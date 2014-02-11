В руководстве "ВладАвиа" укрепляются сахалинцы

Совет директоров ОАО «Владивосток Авиа» утвердил 10 кандидатов на 7 мест в новом составе совета, который планируется избрать на годовом собрании. Дата собрания будет определена позже.

От ОАО «Авиакомпания «Аврора» (подконтрольно ОАО «Аэрофлот») выдвинуто 7 кандидатов, в том числе генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Аврора» Константин СУХОРЕБРИК и бывший гендиректор ОАО «Владивосток Авиа» Дмитрий ТЫЩУК (в настоящее время гендиректором является Дмитрий ПАЗЮК), входящие в состав действующего совета.

От ООО «Аэро-Груз» предложены кандидатуры гендиректора ООО Анатолия СЫТНИКА и его сына Владилена СЫТНИКА, от ЗАО «Кварц-Инвест» - президента ОАО «УК КОМАКС» Константина БАСЮКА (все они входят в действующий состав совета). В то же время в списке кандидатов нет двух менеджеров ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии», входящих в действующий состав совета.

Напомним, что Арбитражный суд Приморского края перенес на 3 марта рассмотрение обоснованности заявления ООО «Аэро-Груз» о банкротстве ОАО «Владивосток Авиа».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.