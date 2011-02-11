Питаться вне дома – новый тренд большого города

В ночном клубе «Cuckoo» огласили итоги конкурса «ПРОФМАРКА 2010: Точки общественного питания». Самое «вкусное» голосование года привлекло к себе внимание 8 343 жителей и гостей города Владивостока, ради которых, собственно, индустрия общественного питания и существует.

Перед торжественной церемонией награждения состоялась пресс-конференция «ПРОФМАРКА 2010: Итоги».

Организаторы Конкурса обозначили, что за 2010 год оргкомитетом «ПРОФМАРКИ» было исследовано 6 отраслей, обработано более 2 000 компаний города, около 40 компаний стали партнерами, проголосовало свыше 12 000 уникальных потребителей.

Вячеслав Меркурьев, региональный редактор журнала «Маркетинг Успеха» и организатор проекта «ПРОФМАРКА», отметил его важность для региона и озвучил планы Конкурса на будущий год. Эдуард Рябкин, генеральный директор холдинга BSB media, неоднократный «золотой» призер голосования, поделился с журналистами порядком проведения Конкурса и развеял миф о подкупе мест.

Этот Конкурс был особенным для организаторов, так как это было первое голосование, которое можно увидеть в динамике, сравнив с прошлогодним.

Видны реальные изменения на рынке: появление новых сильных игроков; безупречная репутация некоторых заведений, которые по-прежнему высоко держат планку своего бренда; резкое увеличение общего числа участников рынка. Оргкомитет «ПРОФМАРКИ» ни на секунду не сомневается, что Конкурс способствует развитию, активно влияет и формирует потребительскую культуру.

После пресс-конференции всех участников «ПРОФМАРКА 2010:ТОП» наградили призами и заслуженными дипломами.