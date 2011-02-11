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Журнал «Дальневосточный капитал» готовит специальный проект "500 дней до саммита"
Журнал «Дальневосточный капитал» при поддержке Администрации Приморского края и Дальневосточной дирекции Минрегионразвития начал работу над специальным проектом «500 дней до саммита». Основная идея проекта: показать перемены, произошедшие в столице Приморского края в ходе реализации подпрограммы «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР», представить объекты, вошедшие в заключительную стадию работ. Обозначить круг проблем, которые предстоит решить подрядчикам в ходе 2011 года.
В апреле в масштабном проекте подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года символический рубеж. На завершение всех работ останется только 500 дней. Строительные площадки будут свернуты гораздо раньше. Именно 2011 год – самый ударный для сотен компаний, которые заняты на строках.
«Мы задумали этот проект, чтобы показать важнейший исторический момент, который переживает регион, возможно, даже до конца не осознавая это, а также причастность к нему широкого круга российских и зарубежных компаний, ведущих масштабное строительство в приморской столице. Мы намерены собрать под единой обложкой «Дальневосточного капитала» компании, участвующие в этом крупнейшем в регионе проекте, - комментирует идею шеф-редактор журнала Лариса ЖИРОНКИНА. - Кроме того, мы хотели бы показать, как предстоящий саммит влияет на Владивосток в целом – его бизнес-среду, развитие культурного, образовательного и туристического потенциала».
Работа над номером уже идет полным ходом. У тех, до кого еще не добрались журналисты издания, есть возможность заявить о своем желании в нем участвовать.
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