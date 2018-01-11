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Применение фундаментального анализа откроет ключ к успеху на рынке Форекс
Хотя некоторые считают, что понять первопричину движение цен на Форексе невозможно, профессиональные трейдеры утверждают, что есть методика, которая помогает ее раскрыть. И это фундаментальный анализ рынка валютных колебаний. С его помощью можно не только открыть причину движения цен, но и составить долгосрочный прогноз дальнейших тенденций торгов.
Только те трейдеры, которые не игнорируют фундаментальный анализ и пользуются его инструментарием, могут рассчитывать на долгосрочную перспективу успешного участия в этом бизнесе. Те же, кто полагаются только на удачу и стандартных советников, не достигнут прогресса и, скорее всего, через месяц-другой объявят Форекс бесперспективным занятием. Им невдомек, что ключ к успеху находился совсем рядом. И тут следовало бы обратить пристальное внимание не только на технический анализ кривой рынка, если уж брокер решил освоить его законы, но и на фундаментальные составляющие анализа. Если для первого нужно изучать принципы различных фигур, то для второго нужно владеть информацией о процессах, которые происходят в обществе.
Не зря существует крылатая пословица – «деньги любят тишину». Ведь основа рынка Форекс – это торговля валютой. От ее курса зависит прибыль брокера и если ее кривая торгов непредсказуема, то это чревато, как минимум, потерей текущей прибыли.
Негативные процессы в обществе прямым образом влияют на рынок валютных торгов. Изменения в политике и экономике здесь приводят к колебаниям котировок. Обладание информацией о свежих новостях в различных сферах общественной жизни наделяют разумными инструментами, которые могут послужить к правильному составлению прогнозов поведения валютного рынка.
Не зря многие интернет-порталы отводят политическим и экономическим событиям ведущее место в новостных строках. Это рассчитано на то, чтобы наделять читателей свежей информацией и влиять на их поведение. Поэтому следует внимательно анализировать информацию от разных новостных агентств, чтобы не принять за чистую монету однобокую подачу какого-либо одного из них.
Необходимо мониторить стабильность экономики, от чего зависят точки открытия и закрытия торгов. Любые негативные новости и прогнозы экспертов об экономических проблемах должны служить сигналом того, что следует осторожно отнестись к перспективе спада конкретной валюты государства, в котором имеется те или иные трудности. Лучше всего в таких случаях интересоваться мнением разных опытных финансовых аналитиков и только после этого совершать торги на бирже.
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