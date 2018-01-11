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Президент РФ обратил внимание на развитие энергетики на Дальнем Востоке
Развитие энергетики Дальнего Востока стало одной из главных тем разговора Президента России Владимира Путина с руководителем компании «Русгидро» Николаем Шульгиновым. Глава государства отметил: для региона необходима отдельная программа модернизации мощностей, согласованная со всеми заинтересованными ведомствами. Но главное, подчеркнул глава государства, она не должна ударять по потребителям.
«Подготовьте свои предложения. Нужно найти такое решение, которое бы устраивало вас, энергетику в целом, создавало бы условия для развития, и не только для поддержания существующих мощностей, но, может быть, мы с вами тоже это обсуждали, в целом там избыточная генерация, но порайонно где‑то её не хватает. Поэтому надо на это посмотреть так, чтобы сделать программу мягкую, которая не ударяла бы по потребителям, но в то же время способствовала развитию энергетики на Дальнем Востоке», – подчеркнул Президент России Владимир Путин.
«Президент отметил, что необходима отдельная программа для Дальнего Востока не только по компенсации выбывающих мощностей, но и по созданию новых, которая была бы согласована со всеми заинтересованными ведомствами», – уточнил по итогам встречи заместитель Руководителя Администрации Президента – пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Генеральный директор ПАО «Русгидро» обосновал необходимость разработки отдельной программы по развитию энергетики на Дальнем Востоке.
В настоящее время «Русгидро» уже реализует проекты по модернизации объектов энергосистем на Дальнем Востоке. «Это не увеличение мощности, это замена выбывающих мощностей, 1300 мегаватт. Причём два объекта – Хабаровская ТЭЦ‑4 и Артёмовская ТЭЦ‑2 – мы хотели бы не модернизировать в старых корпусах 30‑х годов, а всё же построить новые. Проектные решения на эту тему есть. И я буду настойчиво предлагать обсуждение этой программы, чтобы эти два объекта, в качестве даже пилотных, презентовали на Дальнем Востоке», – уточнил Николай Шульгинов.
Отметим, что государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» дополнена разделом о приоритетном развитии топливно-энергетического комплекса на Дальнем Востоке. Данные изменения предусматривает Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 1696.
В 2017 году снижен уровень тарифов на электроэнергию для пяти дальневосточных регионов
Реализация госпрограммы на территории Дальневосточного федерального округа позволит гарантированно обеспечить доступной энергетической и тепловой энергией потребителей макрорегиона, повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов Дальнего Востока. Задачами программы являются выравнивание цен (тарифов) на электрическую энергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня, развитие электрической генерации за счет роста возобновляемых источников энергии, в том числе в удаленных и труднодоступных районах макрорегиона, снижение стоимости и сокращение сроков подключения новых потребителей к электрическим сетям, развитие магистральных электрических сетей, обеспечение газификации Дальнего Востока на уровне не ниже среднероссийского и прочее.
Напомним, что в 2017 году на Дальнем Востоке заработал закон о снижении тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня для промышленных потребителей. Закон вступил в силу с 1 июля, а перерасчет проведен с 1 января 2017 года. Цены в 2017 году были снижены до 4 рублей за киловатт.
Снижение энерготарифов коснулось пяти регионов, которые являются территориально изолированными от энергорынка зонами. Это регионы с самыми высокими тарифами: Чукотский АО, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область.
«Это те регионы, в которых средний фактический уровень тарифа на электроэнергию превышает среднероссийский. Так, в Якутии текущий тариф в 2 раза выше среднероссийского, на Камчатке - в 1,6 раза, на Чукотке - почти в 3,5 раза. Благодаря снижению энерготарифов будет ликвидировано энергетическое неравенство этих регионов, экономика получит дополнительный стимул, что позволит развивать действующие производства и запускать новые», - комментировал ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Также 15 ноября 2017 года Председатель Правительства России утвердил базовый уровень цен на электроэнергию для дальневосточных регионов на 2018 год. Для Дальнего Востока на следующий год установлен базовый уровень тарифа, до которого будут снижены текущие цены на электричество, в размере 4,3 рубля за киловатт в час. Снижение энерготарифов до базового уровня даст экономию дальневосточным предприятиям в пяти регионах в объеме около 35 млрд рублей.
Фото Kremlin.ru
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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