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Huawei проведет проектно-изыскательские работы по строительству ПВОЛС "Сахалин - Курильские острова"
Компания Huawei стала победителем открытого запроса предложений компании "Ростелеком" на выполнение проектных и изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации и получение разрешений в рамках реализации проекта строительства подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Сахалин – Курильские острова», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Соответствующий проект внесен в федеральную целевую программу социально-экономического развития Курильских островов на 2016-2025 годы. Ожидается, что ВОЛС свяжет Южно-Сахалинск с городами Курильск (остров Итуруп), Южно-Курильск (остров Кунашир) и селом Крабозаводское (остров Шикотан) с применением технологии спектрального уплотнения (DWDM). Общая протяженность линии составит около 940 км.
Проектно-сметная документация будет разрабатываться для строительства подводной волоконно-оптической линии связи, береговых станций и сопутствующей наземно-прибрежной инфраструктуры для ПВОЛС «Сахалин - Курильские острова» с целью предоставления новых услуг (доступ в интернет, VPN), традиционных услуг (аренда каналов, МГ/МН), а также увеличения ресурсов сети связи.
Начальная пропускная способность составит 40 Гбит/с на каждом из указанных направлений с возможностью расширения до максимальной пропускной способности – 80х100 Гбит/с.
«Реализация проекта «Сахалин – Курильские острова» позволит создать высоконадежную линию связи для сейсмоопасного региона со сложными климатическими условиями, которая позволит предоставлять современные качественные телекоммуникационные услуги жителям Курил, - говорит президент «Ростелекома» Сергей Калугин. – Новая ВОЛС позволит обеспечить большую емкость каналов связи, отсутствие ограничений трафика, а также возможности для подключения служб экстренного реагирования, обеспечения правопорядка, пожарной безопасности и ликвидации последствий ЧС».
Эйден У (Aiden Wu), генеральный директор компании Huawei в России, добавил: «Проекты, связанные с преодолением «цифрового неравенства», имеют для Huawei особое значение. Инновационные технологии кардинально меняют жизнь людей к лучшему, и мы рады применить успешный международный опыт создания подводных сетей связи в России. Уверены, что реализация подобных проектов поднимет рейтинг России в рейтинге Global Connectivity Index, разработанном Huawei и учитывающим процессы цифровой трансформации во многих странах мира».
Досье "Золотого Рога": Компания Huawei (Huawei Russia) – ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных решений, цель которого – обогащать жизнь людей через общение. Благодаря нашим инновационным разработкам, ориентированным на потребности клиентов и развитой партнерской сети, мы достигли высоких результатов в разработке телекоммуникационных сетей, терминальных решений и систем облачных вычислений. 170 тыс. сотрудников Huawei по всему миру стремятся создавать максимально выгодные условия для операторов, предприятий и конечных пользователей, предоставляя им конкурентоспособные решения и услуги. Одна треть населения планеты использует наши инновационные продукты, решения и сервисы более чем в 170 странах мира. Основанная в 1987 году, Huawei является частной компанией, полностью находящейся во владении своих сотрудников.
Осенью 2016 года «Ростелеком» успешно запустил в коммерческую эксплуатацию подводную волоконно-оптическую линию связи на участке «Камчатка - Сахалин –Магадан». Партнером «Ростелекома» для поставки оборудования и выполнения работ при строительстве подводной части ВОЛС выступила компания Huawei, для которой это был первый проект по прокладке подводной кабельной системы в России.
Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Ростелеком – Дальний Восток»» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком. ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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