www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.1 р. 100 JPY: 55.93 р.
EUR: 72.85 р. 10 CNY: 93.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Транспорт
Распечатать

Аэропорт Хабаровск за год увеличил пассажиропоток на 18%

11 Января 2013, 15:07 | Дальний Восток

По итогам производственной деятельности за 2012 год международный аэропорт Хабаровск (Новый) показал высокую динамику роста всех производственных показателей и традиционно занимает лидирующую позицию в Дальневосточном регионе по объему пассажирских авиаперевозок.

Общий пассажиропоток за 2012 год составил 1 883 952 пассажира, что на 18% превосходит показатель 2011 года.  На  российских воздушных линиях   было обслужено  1 537 374 пассажира, что на 16% выше прошлогодних показателей. По итогам года отмечены следующие наиболее востребованные российские направления: Москва, Южно-Сахалинск, Владивосток, Новосибирск. 

Динамичный рост показателей отмечен и на международных направлениях, где пассажиропоток вырос на 28% и достиг 346 578 человек. В 2012 году наиболее востребованными международными направлениями стали:  Бангкок, Сеул, Пекин, Харбин.

Общий объем обработанного груза за 2012 год составил  26 896,45 тонн, что превышает показатели прошлого года более чем на 17%.  За  год было выполнено 20 975 взлетно-посадочных операций, рост к прошлому году составил 11%.

Приоритетным направлением работы аэропорта Хабаровск является обеспечение безопасности и бесперебойности полетов, а также улучшение качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний. Так, заботясь о безопасности и комфорте пассажиров, в 2012 году был открыт новый современный зал вылета в международном терминале. Существенно обновлен парк перронной спецтехники,  приобретено новое  оборудование и специнструмент. Совместно с авиакомпаниями-партнерами расширена маршрутная сеть и увеличена частота полетов по существующим направлениям.

В 2012 году ОАО «Хабаровский аэропорт» успешно прошло ряд технических аудитов, тем самым подтвердив, что уровень предоставляемых услуг в аэропорту соответствует самым высоким  современным требованиям, сообщила Татьяна Николаева, ведущий специалист по связям с общественностью ОАО "Хабаровский аэропорт".

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:
Теги: аэропорт Хабаровск  транспорт  авиаперевозки 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru