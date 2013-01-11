Аэропорт Хабаровск за год увеличил пассажиропоток на 18%

По итогам производственной деятельности за 2012 год международный аэропорт Хабаровск (Новый) показал высокую динамику роста всех производственных показателей и традиционно занимает лидирующую позицию в Дальневосточном регионе по объему пассажирских авиаперевозок.

Общий пассажиропоток за 2012 год составил 1 883 952 пассажира, что на 18% превосходит показатель 2011 года. На российских воздушных линиях было обслужено 1 537 374 пассажира, что на 16% выше прошлогодних показателей. По итогам года отмечены следующие наиболее востребованные российские направления: Москва, Южно-Сахалинск, Владивосток, Новосибирск.

Динамичный рост показателей отмечен и на международных направлениях, где пассажиропоток вырос на 28% и достиг 346 578 человек. В 2012 году наиболее востребованными международными направлениями стали: Бангкок, Сеул, Пекин, Харбин.

Общий объем обработанного груза за 2012 год составил 26 896,45 тонн, что превышает показатели прошлого года более чем на 17%. За год было выполнено 20 975 взлетно-посадочных операций, рост к прошлому году составил 11%.

Приоритетным направлением работы аэропорта Хабаровск является обеспечение безопасности и бесперебойности полетов, а также улучшение качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний. Так, заботясь о безопасности и комфорте пассажиров, в 2012 году был открыт новый современный зал вылета в международном терминале. Существенно обновлен парк перронной спецтехники, приобретено новое оборудование и специнструмент. Совместно с авиакомпаниями-партнерами расширена маршрутная сеть и увеличена частота полетов по существующим направлениям.

В 2012 году ОАО «Хабаровский аэропорт» успешно прошло ряд технических аудитов, тем самым подтвердив, что уровень предоставляемых услуг в аэропорту соответствует самым высоким современным требованиям, сообщила Татьяна Николаева, ведущий специалист по связям с общественностью ОАО "Хабаровский аэропорт".